Datacenters de colocation : la solution d’hébergement optimale pour un développement sûr et pérenne

décembre 2020 par Sami Slim, Deputy Director de Telehouse France

Une connectivité inégalée

La grande variété d’acteurs présents au sein d’un datacenter de connectivité crée un écosystème riche, et offre une grande diversité d’options de connectivité, ce qui constitue un argument majeur en faveur de l’externalisation. Les datacenters de connectivité bien connus des acteurs du numérique hébergent de vastes écosystèmes opérateurs, et leur politique de neutralité permet d’offrir une véritable liberté de choix aux entreprises qui recourent à leurs services.

De plus, les grands écosystèmes des datacenters créent un effet de clustering vertueux. Les entreprises ont la certitude que leurs interlocuteurs sont à distance de câble de leur rack et peuvent s’y connecter directement, quel que soit leur choix d’interconnexion - peering, interconnexion directe. Cela permet de se rapprocher de ses services et de ses clients, tout en réduisant la distance parcourue par la donnée, et en évitant tout coût lié à une tierce partie.

Sécurité renforcée

La garantie de la sécurisation des données est un impératif pour les entreprises tenues d’assurer leur conformité réglementaire, la protection de leurs données sensibles et la continuité de leurs services. Or, garantir la cybersécurité devient de plus en plus complexe face à des attaques sophistiquées en recrudescence. De plus, déployer les infrastructures de sécurité à la hauteur du défi demande des ressources dont les entreprises ne disposent pas toujours.

D’où l’intérêt d’externaliser l’infrastructure auprès d’un datacenter de pointe, notamment certifié ISO 27001 pour les systèmes de management de la sécurité de l’information. Un tel datacenter met d’office en place les meilleures pratiques et solutions de sécurité numérique et physique 24/7, et peut en plus personnaliser la sécurité d’une salle informatique à la demande d’un client. Il est également conçu pour assurer un niveau de résilience et de redondance élevé, avec une disponibilité contractuelle approchant 100 %. Autant de mesures difficilement tenables par l’entreprise seule.

Souveraineté numérique confortée

Outre la cybersécurité, les données sont aussi au cœur de la protection industrielle de l’entreprise. L’enjeu de souveraineté numérique prend de l’ampleur dans un contexte de rivalité entre grandes puissances régionales. L’entreprise doit plus que jamais savoir où résident ses données et pouvoir choisir ses partenaires de connectivité, en particulier dans le cloud. Et quand une entreprise opère à l’échelle mondiale, le défi se corse.

Un partenaire d’hébergement, dont les datacenters présentent un bon maillage et hébergent localement une vaste communauté de fournisseurs de cloud, de SaaS et autres services numériques, offre une solution. Il permet aux organisations locales, privées comme publiques, de privilégier une localisation de proximité de leurs données et de se connecter sur place et en direct à leur écosystème numérique. Un véritable gage de sécurité industrielle pour l’entreprise.

Coûts d’exploitation maitrisé

L’exploitation d’un datacenter coûte cher en ressources : elle demande des ingénieurs qualifiés, une alimentation électrique adaptée et redondante, une supervision de nombreux facteurs tels que la température ou l’hygrométrie des salles.

En externalisant tout ou partie de son infrastructure auprès d’un fournisseur de services d’hébergement, l’entreprise dispose de plusieurs options selon son budget, du quart de rack en espace partagé à des centaines de racks dans des espaces dédiés. À la clé, l’entreprise accroît son rendement, gère mieux ses coûts et peut plus facilement exploiter ses ressources informatiques pour optimiser l’expérience client et les opérations globales.

Évolutivité simplifiée

Bien exploiter, sécuriser et connecter son infrastructure informatique peut relever du défi.

Externalisée dans un datacenter d’hébergement, l’infrastructure profite d’un environnement flexible, sous contrôle, capable de se mettre rapidement à l’échelle. Tous les facteurs essentiels à son bon fonctionnement sont pris en charge. L’entreprise se libère ainsi d’une sérieuse contrainte, peut gérer son réseau comme elle le souhaite et se consacrer à son cœur de métier.

Efficacité énergétique de pointe

La transition environnementale est en cours et les entreprises cherchent à améliorer leurs références en matière de développement durable. Les datacenters de colocation apportent là encore une solution, avec des installations écoresponsables certifiées ISO 14001 pour le management de l’environnement.

Ces datacenters sont à la pointe des mesures d’efficacité énergétique, notamment en optant pour une alimentation électrique exclusivement à partir de sources d’énergies renouvelables. Ils ont également développé les meilleures pratiques en matière d’économie d’énergie notamment en raison de l’efficacité des équipements de refroidissement. En sous-traitant le management de leurs infrastructures, les entreprises peuvent plus facilement faire la preuve de leur engagement RSE.