DataDome nomme Chris Raniere au poste de Chief Revenue Officer (CRO)

septembre 2023 par Marc Jacob

Fort de 15 ans d’expérience significative dans le développement des ventes, de la croissance des revenus et de la gestion d’une culture d’entreprise performante, son arrivée au sein de DataDome intervient à un moment de forte croissance pour l’entreprise. Dans le cadre de ses fonctions, Chris se chargera de l’acquisition de nouveaux clients et de l’extension de la protection des clients existants en déployant l’ensemble des solutions DataDome, garantissant ainsi que les entreprises en ligne sont entièrement protégées contre les menaces automatisées et sophistiquées d’aujourd’hui.

Son rôle s’étend à l’échelle mondiale, englobant notamment la France, pays d’origine de DataDome, où l’entreprise compte parmi ses clients des acteurs de renom tels que Blablacar, LaFourchette et SNCF Connect, parmi bien d’autres. De fait, cette présence solide ouvre la voie à des perspectives de croissance prometteuses pour DataDome sur son marché domestique, en plus des États-Unis où l’entreprise s’est exportée avec succès et compte parmi les entreprises qui lui font confiance des acteurs comme, Rakuten et AngelList.

Chris Raniere rejoint DataDome après avoir travaillé chez Ontinue, où il a occupé le poste de Chief Revenue Officer, et joué un rôle essentiel dans l’orchestration de la croissance de l’entreprise et l’introduction de nouvelles voies vers le marché, à l’instar de l’accompagnement de la scission d’Ontinue d’Open Systems. Avant de rejoindre Ontinue, il a travaillé pendant plusieurs années chez SecureWorks, un leader du marché de la gestion de la détection et de l’atténuation des menaces, où il a dirigé l’acquisition et l’expansion du portefeuille de clients de l’entreprise.

Cette nomination s’inscrit dans une logique de développement de DataDome, qui en 2023 a notamment : clôturé un financement en série C de 42 millions de dollars, destiné à la lutte contre les développeurs de robots malveillants et la fraude en ligne ; maintenue sa position dans le classement Inc. 5000 de 2023 et enfin, a lancé l’expansion de son programme de partenaires de distribution. Aujourd’hui, l’entreprise se distingue grâce à sa technologie et est reconnue comme un leader G2 dans le domaine de la détection et de l’atténuation des bots malveillants.