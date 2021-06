DataDome lève 35 M$

juin 2021 par Marc Jacob

Créée en 2015, l’entreprise de cybersécurité réalise un chiffre d’affaires récurrent (ARR - Annual Recurrent Revenue) de 15 M$ et emploie 70 collaborateurs, entre Paris, New York et Singapour. Cette levée de fonds va permettre à DataDome de renforcer ses équipes de vente, de marketing, de delivery et de R&D au sein de ses trois bureaux . La start-up vise un doublement de son chiffre d’affaires et de sa base de clients d’ici un an, une hyper croissance qui sera tirée à plus de 50 % par le marché américain.

Face à l’augmentation constante des attaques de fraude par robot, en progression de 47 % ces 6 derniers mois - scraping de sites web, usurpation de comptes, attaques DDoS de la couche 7 et fraude aux paiements - les entreprises ont besoin de protéger leurs activités numériques. C’est la mission de DataDome, qui compte parmi sa clientèle des acteurs majeurs en France et aux Etats-Unis, comme : LeBonCoin (Adevinta France), Rakuten, Blablacar, La Redoute, La Fourchette, Saint Gobain, Axel Springer, AngelList Talent… Son moteur de détection de robots, alimenté par l’IA, traite plus de mille milliards de données chaque jour à travers 25 points de présence dans le monde, afin d’assurer une protection en temps réel à ses clients. Selon la société de recherche Gartner, d’ici 2024, plus de 60 % des entreprises e-commerce s’appuieront exclusivement sur le machine learning pour la détection des fraudes en ligne, abandonnant les solutions traditionnelles qui ne permettent pas de faire face à l’agilité des bots.

DataDome propose aux professionnels du DevSecOps une plateforme SaaS complète, dédiée aux attaques de robots. La solution s’intègre facilement à n’importe quelle infrastructure web, et une entreprise sous attaque peut être protégée en moins d’une heure. Grâce à de solides partenariats techniques avec tous les principaux fournisseurs de services cloud et CDN, DataDome peut également être activé « at the edge » en quelques clics, via des plateformes telles que AWS, Fastly, Cloudflare et Salesforce Commerce Cloud.