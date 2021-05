DataCore signe un partenariat International avec Duonyx

mai 2021 par Marc Jacob

DataCore Software, pionnier en matière de software-defined storage (SDS), annonce son partenariat avec Duonyx, entreprise spécialisée dans la revente de solutions logicielles et matérielles autour de la sécurisation, du stockage et de l’exploitation des données. Cette collaboration offrira à Datacore la possibilité d’adresser ses solutions SDS à un plus grand nombre d’entreprises, et permettra à Duonyx de compléter son catalogue d’offres par des solutions performantes et qui ont fait leurs preuves sur le marché. La récente acquisition de Caringo par DataCore verra également l’offre de Duonyx liée au stockage objets s’étoffer.

Un partenariat complémentaire

La stratégie de Duonyx repose avant tout sur un portefeuille de solutions limitées afin de les maitriser avec expertise. Une stratégie payante et reconnue puisque de nombreux grands comptes internationaux font confiance à Duonyx (secteur aéronautique, du luxe, de la grande distribution, de la finance…) pour leurs compétences pointues dans le domaine de la Data Protection et leur capacité à travailler avec des clients d’un point de vue global.

Les solutions DataCore sont quant à elle reconnues dans le secteur du stockage, et vont permettre à Duonyx de poursuivre sa stratégie mais aussi d’investir de nouveaux marchés. Le positionnement de DataCore est unique et sa philosophie l’est tout autant avec DataCore One. Cette vision a pour ambition de concrétiser la promesse du software-defined storage : une plate-forme gérée à l’aide d’un tableau de bord d’analyse prédictive unifié qui permet de simplifier et d’optimiser les niveaux de stockage primaire, secondaire et d’archivage.

Des certifications commerciales et techniques sur-mesure

DataCore offre des formations destinées à sensibiliser et améliorer les performances de ses partenaires pour positionner, dimensionner, mettre en œuvre et à niveau des solutions basées sur le logiciel de virtualisation de stockage DataCore. Des formations en ligne gratuites sont proposées, ainsi que des « Lunchs and Learn » (déjeuners), moments privilégiés et conviviaux autour d’une démonstration et d’une discussion.

Deux personnes techniques sont aujourd’hui certifiées chez Duonyx. D’autres formations et certifications sont en cours afin de s’armer pour maîtriser le Software-Defined-Storage de DataCore.