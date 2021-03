DataCore : pourquoi le PCA tient une place cruciale au coeur du stockage informatique ?

mars 2021 par DataCore

Cet épisode préjudiciable tant pour l’entreprise que ses clients reste plein d’enseignements sur la résilience des systèmes informatiques et de sauvegarde, avec au cœur de ce sujet l’importance de mettre en place un Plan de Reprise / Continuité d’activité (PRA / PCA).

Si le Plan de Reprise d’activité est habituellement existant dans la plupart des politiques de sauvegarde, il reste limité puisqu’il permet une reprise optimale, certes, mais n’empêche pas l’interruption de l’activité qui peut être très coûteuse. Le PCA reste donc incontournable. Dupliquées, les données demeurent hautement disponibles, toujours accessibles, même après un évènement inattendu tel qu’une catastrophe naturelle, un incendie, une erreur humaine, etc. D’ailleurs, la dernière étude de Datacore révèle que la disponibilité des données et la continuité / reprise des activités après sinistre font partie des attentes les plus fortes en matière de stockage des responsables en entreprise.

Un récent exemple démontre son utilité : le Centre Hospitalier de Saint Martin a subi de nombreux dégâts de l’ouragan Irma, en 2017. La solution software-defined storage SANsymphony™ de DataCore au cœur de son infrastructure PCA/PRA, a permis une continuité et une reprise optimale, quatre jours seulement après le passage de l’ouragan.

Un logiciel de virtualisation de stockage peut assurément limiter les nombreuses conséquences d’un incident majeur et permet une reprise d’activité simple et rapide. Mais le PCA souffre encore d’idées reçues notamment en termes d’installation et de coûts. L’offre existante en la matière a pourtant beaucoup évolué et ces solutions sont désormais abordables pour la majorité des entreprises !