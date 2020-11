DataCore et Wasabi s’associent pour offrir une solution de transfert et d’archivage automatisés de fichiers vers le Cloud

novembre 2020 par Marc Jacob

DataCore Software annonce un nouveau partenariat avec Wasabi, la société de stockage cloud. Ce partenariat permet de fournir aux clients une solution rapide, pratique et rentable d’archivage des fichiers inactifs et d’enregistrement de snapshots sur le Cloud dans un format sécurisé. Grâce au logiciel de virtualisation de stockage de fichiers et d’objets DataCore vFilO, les utilisateurs de solutions NAS et de systèmes de fichiers peuvent regrouper en pool les données froides et inactives. Ainsi, la migration pourra se réaliser facilement vers le Cloud afin de libérer davantage de capacité de stockage pour les données les plus utilisées sur le stockage en réseau (NAS) et les serveurs de fichiers sur site.

Pour n’importe quelle entreprise, les données historiques inactives sont à l’origine des principales dépenses annuelles en matière de stockage. Bien qu’il soit essentiel de les conserver, ces données consomment une part importante de l’espace de stockage, ce qui oblige les entreprises à acheter de nouveaux équipements et à répartir manuellement les fichiers sur différents systèmes. Sur le long terme, cela coûte cher, perturbe la hiérarchie des répertoires (de même que les utilisateurs) et génère des silos de données coûteux. Grâce à un accès à moindre coût et évolutif au stockage d’objets sur le Cloud de Wasabi, les utilisateurs de DataCore vFilO bénéficient d’un stockage Cloud secondaire entièrement automatisé, réversible et sans perturbation. Cette solution intégrée évite aux entreprises d’ajouter de coûteuses capacités supplémentaires sur site et leur permet de ne pas toucher à la structure familière des répertoires.

Les services informatiques bénéficient de la capacité de vFilO à former une couche de virtualisation par-dessus les systèmes de fichiers existants (notamment Isilon, NetApp et d’autres systèmes basés sur le protocole NFS ou SMB). Ils mettent en place des stratégies permettant d’identifier les données à archiver dans le Cloud en fonction de métadonnées (par exemple, l’âge des fichiers). De même, vFilO identifie en permanence les fichiers correspondant à la stratégie, les chiffre, les comprime et effectue une déduplication globale. Enfin, vFilo transfère ces fichiers dans un système de stockage sur le Cloud. Les fichiers restent disponibles de manière transparente aux utilisateurs. Sur leur demande, les fichiers sont téléchargés à partir du Cloud, réactivés et mis à leur disposition.

Un autre cas d’usage est la protection des données : cela consiste à stocker des copies de dossiers, de partages ou de systèmes entiers sur le Cloud, où les données sont chiffrées et protégées. Wasabi offre non seulement un stockage d’objets sur le Cloud à coût extrêmement bas et compatible avec l’interface S3 standard, mais aussi plusieurs options de datacenters à différents emplacements géographiques. Wasabi fournit une protection des données de 99,999999999 % grâce à des datacenters redondants et à l’option d’immuabilité.

Le stockage Cloud à chaud de Wasabi offre l’alternative la plus abordable pour l’archivage des fichiers et le stockage de snapshots supplémentaires. Avec sa solution sans frais de récupération et à faible latence, la société permet aux utilisateurs d’accéder facilement aux données archivées sans crainte de surcoûts ni de longs retards.