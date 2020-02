DataCore automatise centralise la protection des données grâce à l’intégration du plug-in Veeam dans SANsymphony

février 2020 par Marc Jacob

DataCore Software annonce l’intégration de sa plate-forme de software-defined storage (SDS) SANsymphony™ avec le plug-in de l’API Universal Storage de Veeam Software. Grâce à cette intégration, les clients utilisateurs de la solution Veeam Software Backup and Replication peuvent désormais obtenir des snapshots et réaliser des sauvegardes des datastores VMware présents dans des pools de stockage virtuel SANsymphony, le tout avec un impact minime sur les charges de travail en production.

La solution combinée intéressera particulièrement les organisations en quête du parfait mélange entre du matériel haute performance proposé à un prix élevé, et des appareils de grande capacité au prix abordable, pour couvrir leurs besoins en stockage principal et secondaire. Dans ces environnements répandus, le manque de compatibilité a en effet entraîné des problèmes au niveau des processus de sauvegarde : leur hétérogénéité les rend sujets aux erreurs, avec à la clé une efficacité moindre.

Grâce au duo DataCore-Veeam, les clients ont la possibilité de prendre des snapshots à faible impact et de lancer rapidement des sauvegardes à l’aide des mêmes services de protection des données intégrés, quels que soient le type et la marque de l’équipement de stockage utilisé. L’autre avantage concerne le matériel, qui n’est plus un impératif pour prendre en charge l’API Universal Storage, ni même pour réaliser les snapshots, puisque DataCore s’en charge désormais.

Les nœuds SANsymphony séparés, idéalement dans un lieu distinct, peuvent également faire office de repository Veeam où les copies de sauvegarde seront stockées en sécurité à moindre coût. De là, les utilisateurs pourront récupérer leurs fichiers de sauvegarde plus anciens pour les confier à un service de stockage objet élastique et peu onéreux via Veeam Cloud Tier, intégré au Scale-out Backup Repository™ de la Veeam® Availability Suite™.

DataCore Software est spécialisé dans le regroupement de capacités et l’auto-tiering des données sur différents équipements de stockage, sous une console de contrôle centralisé de services de software-defined storage. Les fonctionnalités offertes, compatibles avec tous les types d’appareils, incluent la réplication synchrone et asynchrone, le basculement automatique et la reprise pour les clusters locaux et distants, la récupération sur site avancée, ainsi que la protection des données continue et les snapshots. Le logiciel de gestion intelligente des données de Veeam offre quant à lui des techniques sophistiquées et intuitives de sauvegarde, de réplication et de restauration, avec reprise rapide, granulaire et homogène d’une application à l’autre, pour les charges de travail virtuelles, physiques ou hébergées dans le cloud. DataCore est un membre de longue date du Programme Partenaire Alliance de Veeam.

Ensemble, les solutions de software-defined storage SDS DataCore SANsymphony™ et Veeam® Software automatisent, simplifient et centralisent la protection des données, tout en offrant un plus large choix pour les projets d’acquisition de technologies de stockage.