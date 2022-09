DataCore annonce une version étendue de Swarm optimisée pour les workflows de médias

septembre 2022 par Marc Jacob

DataCore Software annonce la dernière version de sa solution de stockage objet Swarm pour les applications de médias et de divertissement, notamment l’archivage, la conservation et la distribution de contenus, le sport, la diffusion, les studios de production et l’e-sport. Swarm offre des améliorations significatives destinées aux environnements de cloud public et sur site, telles que la compatibilité cloud hybride, des performances supérieures pour le streaming vidéo, ainsi que des fonctionnalités ultra-rapides de recherche de métadonnées.

Swarm garantit que les bibliothèques de ressources multimédia à croissance rapide soient protégées en permanence et accessibles instantanément. La migration en ligne élimine les cycles de renouvellement longs et coûteux, d’où un coût total de possession réduit et la garantie d’une disponibilité maximale. La toute nouvelle version de Swarm optimise l’efficacité des opérations et des workflows nécessaires au stockage des données en cloud privé, public ou hybrideAinsi les entreprises de médias peuvent déplacer rapidement des contenus depuis et vers les clouds publics, pour des workflows plus flexibles, évolutifs et économiques.

Les fonctionnalités de Swarm permettent aux entreprises spécialisées dans la vidéo de prendre en charge le streaming privé, de fournir des fichiers Longtail Video à la demande et de centraliser les archives sur le long terme. Offrant des performances jusqu’à deux fois plus rapides en termes de recherche de métadonnées et de restauration partielle de fichiers, Swarm permet de localiser rapidement les ressources, de personnaliser les métadonnées et de gérer plusieurs milliards d’objets à travers une multitude de sites.

Cette version étendue de Swarm est proposée sous forme de solution logicielle uniquement. Les mêmes fonctionnalités sont disponibles sous la forme d’une appliance, Perifery, la plateforme de stockage objets de nouvelle génération spécifiquement conçue par DataCore pour les appliances et les périphériques Edge.

Perifery est intégrée à SymplyPerifery, la nouvelle appliance de Symply optimisée pour les entreprises de médias et divertissement.