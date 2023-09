DataCore annonce la nomination de Delphine Ducastel Boulon au poste de Country Manager France & Afrique

septembre 2023 par Marc Jacob

DataCore annonce la nomination de Delphine Ducastel Boulon au poste de Country Manager France & Afrique, arrivée chez l’éditeur en 2015 au poste de Regional Account Manager Paris-Ile-de-France-DOMTOM. Cette nomination permettra à Delphine Ducastel Boulon d’accélérer sa stratégie réussie de développement des ventes indirectes, mettant l’accent sur la création de partenariats stratégiques, un accompagnement clients et partenaires de qualité et une expansion géographique ciblée.

Principaux leviers d’accélération de la stratégie channel de DataCore

Avec son réseau de 350 partenaires en France, la fidélisation est une clé de voûte de la stratégie de DataCore. Dans ce cadre, DataCore a mis en place une équipe de customer success en 2022 dirigée par Michel Portelli. Il est accompagné de Belinda Ben Daali récemment nommée Distribution Manager qui permettra d’accompagner les partenaires tout au long de leurs projets. En parallèle, DataCore mise également sur sa nouvelle équipe de prospection commerciale dédiée à soutenir les partenaires dans une approche des ventes 100% indirectes.

DataCore renforce également la communication avec ses clients et partenaires pour les tenir informés des dernières mises à jour de produits, des nouvelles fonctionnalités comme le dernier logiciel de stockage objets DataCore™ Swarm racheté en avril 2021, afin de les sensibiliser à cette nouvelle offre. De plus, la rentrée de septembre 2023 est marquée par des événements forts comme les Apéros - Pétanque , en partenariat avec Miel, distributeur exclusif de DataCore en France ainsi que les DataCore Days afin de remercier, informer et mettre en valeur les collaborations entre DataCore et ses partenaires.

Enfin, l’accélération de la stratégie de développement de DataCore sera soutenue par la nomination de Frédéric Bailly au poste de Directeur commercial. Frédéric Bailly aura comme objectif principal l’expansion géographique dans le but de mieux servir ses clients français pour couvrir l’ensemble du territoire de façon plus homogène. DataCore planifie ainsi une implantation géographique ciblée, avec l’ouverture de nouveaux bureaux régionaux ainsi que l’extension de son réseau de partenaires dans les régions Est et Rhône-Alpes.

Pour en savoir plus sur la nouvelle stratégie channel de DataCore et ses offres de solutions, veuillez visiter notre site web à l’adresse suivante : www.datacore.com

Les Apéro- Pétanque Channel de DataCore Channel

DataCore annonce l’Apéro Pétanque du 7 au 21 septembre dans 9 villes françaises pour renforcer et célébrer ses relations fructueuses avec ses partenaires.

Dates et lieux de l’Apéro Pétanque Channel :

• 7 septembre : Nantes

• 7 septembre : Lyon

• 12 septembre : Dijon

• 12 septembre : Paris

• 14 septembre : Rouen

• 14 septembre : Marseille

• 14 septembre : Lille

• 19 septembre : Toulouse

• 21 septembre : Bordeaux