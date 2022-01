DataCore Swarm obtient la certification Veeam-Ready

janvier 2022 par Marc Jacob

DataCore Software annonce que son stockage objets DataCore Swarm a été certifié en tant que « Veeam Ready-Object » et « Veeam Ready - Object with Immutabilité » de Veeam® Software, le leader des solutions de sauvegarde, de restauration et de gestion des données, qui offrent une solution de protection moderne des données. À une époque d’intrusions de sécurité presque constantes, les entreprises peuvent protéger de manière rentable leurs sauvegardes à court et à long terme en déployant Swarm comme niveau de capacité évolutif pour Veeam Backup and Replication®, ou Veeam Backup pour Microsoft Office 365. La solution combinée permet plus de sauvegardes fréquentes avec moins d’efforts à moindre coût, pour une restauration rapide.

Les solutions de sauvegarde sont devenues la dernière ligne de défense contre une myriade de problèmes impliquant un risque de perte de données ou un besoin de récupération de données critiques. Chaque société doit évaluer la fréquence de sauvegarde et le nombre de sauvegardes à conserver compte tenu du coût de stockage de ces copies afin qu’elles puissent être rapidement restaurées en cas d’urgence. Le cloud et le stockage sur bande peut sembler attrayant au début, mais présente des lacunes. Le cloud peut entraîner des factures mensuelles étonnamment élevées qui s’accumulent chaque année, tandis que le temps de restauration des données critiques peut être allongé par les retards d’Internet. Les alternatives peu coûteuses basées sur des bandes peuvent être difficiles à gérer et les sauvegardes corrompues peuvent ne pas être détectées. Pour ces raisons, Swarm fournit une solution de stockage objets sur site réactive à un prix attractif pour compléter le niveau de sauvegarde principal.

En plus d’empêcher la falsification par l’immuabilité, Swarm propose une réplication n-way, de l’erasure-coding ainsi qu’une réparation automatique sur des réseaux à grande vitesse pour assurer l’intégrité de la sauvegarde et des restaurations rapides. Swarm peut être installé sur n’importe quelle combinaison de matériel de serveur en utilisant tous types de combinaisons de densités et de modèles de disques, permettant aux entreprises de contourner les contraintes de la chaîne d’approvisionnement. Des disques de plus grande capacité peuvent être remplacés ultérieurement dans le même châssis pour augmenter de manière transparente l’espace dans le même encombrement du centre de données, laissant Swarm redistribuer automatiquement les données et équilibrer la charge.

Depuis plus d’une décennie, des organisations de premier plan telles que le ministère de la Défense (aux Etats-Unis) et le Laboratoire national d’Argonne se sont appuyés sur Swarm pour fournir une protection des données évolutive. Avec une immuabilité et une protection continue, l’architecture brevetée de Swarm aide ces dernières à éliminer les coûts inutiles et la gestion manuelle, et à se protéger contre les attaques malveillantes, les erreurs de procédure et les pannes matérielles.