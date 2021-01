DataCore Software fait l’acquisition de Caringo, Inc.

janvier 2021 par Marc Jacob

DataCore Software annonce l’acquisition de Caringo, Inc, ce qui permettra à DataCore d’offrir des solutions de software-defined storage complètes et de pointe pour les blocs, les fichiers et les objets, à partir d’un seul fournisseur. Cette acquisition apportera également une nouvelle expertise à l’équipe DataCore, ainsi qu’aux clients sur des marchés clés tels que les fournisseurs de services cloud, les médias et le secteur public.

Caringo est un pionnier sur le marché du stockage d’objets. Fondé en 2005, Caringo a objectif de changer l’économie du stockage en concevant des logiciels permettant de résoudre les problèmes associés à la croissance exponentielle des données. Son produit phare, Swarm, fournit une base pour le stockage, l’accès et l’analyse de données à grande échelle (à l’échelle du pétaoctet), tout en garantissant l’intégrité des données et en éliminant les dépendances hardware. Les solutions software-defined de Caringo sont désormais utilisées pour gérer efficacement des ensembles de données à évolution rapide par des organisations telles que BT Television, le Ministère de la Défense, Disney Streaming Services, National Institutes of Health (NIH), Argonne National Labs et des centaines d’autres organisations dans le monde.

L’acquisition de Caringo accélère et pousse la vision de DataCore ONE plus loin : pouvoir bénéficier de la puissance du software-defined storage pour briser les silos et les dépendances hardware et unifier l’industrie du stockage ; dans un but précis : permettre aux services Informatiques de gérer leur stockage plus efficacement, plus facilement et plus intelligemment.

La gamme de produits de Caringo complète le portefeuille de solutions software-defined storage de DataCore, notamment :

le logiciel vFilO™, une technologie de virtualisation de stockage de fichiers et d’objets distribués de nouvelle génération. Cette dernière est spécialement conçue pour aider les entreprises à organiser, optimiser et contrôler de grands volumes de données dispersées sur site et dans le cloud.

le logiciel DataCore™ SANsymphony™, qui procure de nombreux avantages tels que l’indépendance hardware, la flexibilité, la disponibilité, de hautes performances et des économies de coûts dans l’univers du stockage par blocs.

« L’acquisition de Caringo par DataCore offre des avantages convaincants en matière de cas d’utilisation et de synchronisation des produits, les deux plates-formes offrant aux entreprises les avantages d’une reprise d’activité rapide, d’aucune interruption de service et d’un stockage de type software-defined à haut débit fonctionnant sur du matériel de base x86 », déclare Barry Griffiths, Directeur général de NAS UK Ltd, un partenaire de longue date de Caringo et DataCore. « Les meilleures solutions software pour la gestion et l’archivage de données structurées et non structurées seront ainsi rassemblées. En effet, l’un des plus grands défis auxquels les responsables informatiques du monde entier seront confrontés en 2021 est de savoir comment déplacer sans effort de grands volumes en croissance rapide de blocs et de fichiers non structurés facilement dans le cloud / monde des objets. »

« L’informatique accélère l’adoption des technologies software-defined storage : ce dernier a prouvé qu’il offrait flexibilité, indépendance hardware et efficacité. L’adoption du stockage d’objet augmente rapidement à mesure que de plus en plus d’entreprises recherchent des méthodes plus rentables, sécurisées et fiables pour gérer de grandes quantités de données », déclare Jeff Horing, co-fondateur et Directeur général d’Insight Partners. « Nous sommes ravis que DataCore acquiert la technologie de stockage d’objets de pointe de Caringo pour devenir le fournisseur avec le portefeuille software-defined le plus complet du secteur. »

La nouvelle de l’acquisition fait suite à une clôture d’exercice 2020 solide pour DataCore. La société gagne plus de 100 nouveaux clients par trimestre et a connu une croissance à deux chiffres (en glissement annuel) de la capacité vendue et une expansion de la clientèle au quatrième trimestre. DataCore a également recruté plusieurs dirigeants clés au cours de la dernière année, notamment : Kevin Thimble, Chief Financial Officer ; Geoff Danheiser, Chief People Officer.

La société a également inauguré un nouveau siège social moderne à Ft. Lauderdale, FL et un nouveau centre de recherche et développement à Bangalore, en Inde, pour accélérer l’innovation. L’entreprise compte déjà près de 30 personnes à Bangalore, qui complète d’autres centres de R&D en Europe de l’Est et en Floride. L’acquisition de Caringo renforcera la présence de DataCore à Austin, où Caringo possédait son siège social, et où DataCore dispose désormais d’équipes de vente, de marketing et de R&D, ainsi que d’un laboratoire et d’une salle supplémentaire. L’équipe de direction enrichie, les ressources géographiques élargies ainsi que son portefeuille nouvellement étoffé de produits permettront à DataCore d’accélérer l’adoption des technologies software-defined en 2021.