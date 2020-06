DataCore SANsymphony consolide les services informatiques de l’agglomération rochelaise

juin 2020 par Marc Jacob

La communauté d’agglomération de La Rochelle qui réunit 28 communes de Nouvelle Aquitaine autour de l’historique cité portuaire s’étend sur 327 km2 et totalise 70 km de côtes. Elle compte environ 170 000 habitants et 14 000 entreprises qui font de ce territoire tourné vers l’Atlantique une communauté dynamique engagée depuis longtemps dans le développement durable. Labellisée Territoire Zéro Carbone l’Agglomération s’est donnée comme objectif la neutralité à l’horizon 2040. Une démarche ambitieuse dans laquelle le système informatique communautaire a toute sa part.

Réplication, accroissement des performances, sécurisation

L’infrastructure IT de l’Agglomération Rochelaise comprend deux sites reliés par fibre, chacun équipé d’une solution SANsymphony Datacore. Ce dispositif permet la mise en oeuvre d’un PCA (plan de continuité d’activité) automatisé, géré directement par SANsymphony et déjà éprouvé notamment lors de la tempête Xynthia en 2010. SANsymphony supporte également le « tiering », une hiérarchisation des supports – SSD, disques SAS et SATA – en fonction de la criticité des données et applications ce qui apporte beaucoup de souplesse et une amélioration notable des performances. A ce jour SANsymphony prend en charge 90% de l’IT de l’Agglomération - Active Directory, Microsoft Exchange, serveur de fichiers, applications métier, etc. – à l’exception de la supervision – un choix stratégique – et de la DMZ composée de serveurs physiques.

Choisie pour la première fois il y a10 ans SANsymphony de Datacore était au coeur d’une solution matérielle très concurrentielle par rapport aux offres traditionnelles de l’époque, ce qui a entrainé logiquement la même décision d’investissement pour le deuxième site. La mutualisation des moyens IT de l’Agglomération avec ceux de la Ville La Rochelle s’inscrit donc dans la continuité avec pour conséquence l’augmentation des capacités de stockage des deux pôles SANsymphony de DataCore. Ce parti pris s’inscrit aussi dans la politique de développement durable de l’Agglomération qui privilégie des matériels de moindre consommation électrique, d’une durée de vie d’au moins 5 ans et une liberté de choix des équipements permise par la solution DataCore.

La solution SANsymphony de Datacore s’est avérée un choix judicieux, économiquement très concurrentielle et qui a largement tenu ses promesses en faisant exactement tout ce qui était annoncé, sans coût caché. Notre Plan de Continuité d’Activité, primordial pour notre fonctionnement, nous permet, en situation normale, de gérer de façon sereine et efficace les mises à jour logicielles des centaines d’applications métiers utilisées quotidiennement sans générer aucun ralentissement. »

Frédéric Démier, administrateur système au service informatique de l’Agglomération de la Rochelle

Conclusion

La double infrastructure virtualisée basée sur SANsymphony de DataCore apporte confiance et haute disponibilité aux services administratifs et aux citoyens de l’Agglomération de la Rochelle. Ainsi, le SI est en capacité de répondre à de nouveaux défis comme le développement d’une plateforme territoriale de données, solution de collecte numérique sécurisée, de traitement et de pilotage des datas qui dotera le territoire d’une capacité d’analyse accrue, d’un outil d’efficience collaborative et d’aide aux choix stratégiques.

A propos de la Communauté de l’Agglomération de La Rochelle : Cinquième communauté de communes de la Région Aquitaine, la communauté d’agglomération de la Rochelle s’étend sur 3% du territoire du département de Charente Maritime mais concentre près du quart de sa population. Elle conjugue attraits naturels, dynamisme économique, vitalité culturelle et sportive, matière grise et innovation. La communauté d’agglomération profite d’un positionnement privilégié sur la façade atlantique qui en fait un territoire maritime mais aussi agricole (65% des terres). Près de 12 500 entreprises et 66 500 salariés animent son tissu économique. Son projet repose sur trois piliers, la créativité, la solidarité et la sobriété. Un engagement qui répond aux enjeux sociaux et environnementaux que le consortium "La Rochelle Territoire Zéro Carbone" entend poursuivre et amplifier en offrant des pistes d’actions pour co-construire un modèle de territoire encore plus vertueux capable de s’adapter aux changements climatiques.