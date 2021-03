DataCore SANSymphony dynamise l’informatique de Madame Vacances

mars 2021 par Marc Jacob

Basée à Chambéry, la société Madame Vacances propose des séjours sur plus de 96 destinations françaises, en résidences de tourisme et hôtels classés de deux à quatre étoiles ainsi qu’en chalets et en villas. L’entreprise gère également une flotte de véhicules pour les transferts depuis les aéroports et les gares mais aussi pour se rendre dans des restaurants dans les Alpes et à Londres. Elle compte au total 22 000 lits, emploie une centaine de salariés à l’année, plus des saisonniers, et réalise près de 40 millions d’euros de chiffre d’affaires.