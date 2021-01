Data centers : SPIE et Incooling unissent leurs forces pour des solutions d’économies d’énergie

janvier 2021 par Marc Jacob

SPIE vient de signer un partenariat avec Incooling. Cette start-up travaille sur des technologies innovantes qui permettent d’améliorer considérablement l’efficacité énergétique des data centers et de les rendre plus respectueux de l’environnement. Ensemble, les deux entreprises s’apprêtent à introduire ces innovations au sein de plusieurs data centers aux Pays-Bas.

La start-up Incooling développe des technologies innovantes, qui répondent parfaitement à l’ambition de SPIE d’apporter des solutions d’économies d’énergie à ses clients. L’entreprise néerlandaise a ainsi mis au point une solution de refroidissement exclusive, basée sur un changement de phase, avec pour objectif de contribuer au refroidissement de la planète, un serveur à la fois. Conçue pour améliorer considérablement l’efficacité énergétique des data centers, cette technologie leur permet également d’atteindre leur potentiel maximal.

SPIE et Incooling se sont rencontrées sur le High Tech Campus d’Eindhoven, où SPIE fournit des services de data center à un groupe néerlandais spécialisé dans le développement de machines pour l’industrie des semi-conducteurs. Pour enrichir son portefeuille de services, SPIE recherche sans cesse des solutions innovantes destinées aux environnements des data centers, notamment dans le domaine des économies d’énergie et de la maintenance prédictive/conditionnelle. Guidées par leur volonté commune d’offrir des solutions durables, les deux parties ont décidé de former un partenariat.

Incooling a donné naissance à une solution de refroidissement intégrée capable d’accroître les performances de calcul de serveurs haut de gamme. Sa solution de refroidissement à changement de phase élimine directement la chaleur à la source. Les performances des serveurs sont ainsi optimisées pour des économies d’énergies substantielles.