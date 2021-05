Data Science : comment les commerçants se préparent à la transformation numérique

mai 2021 par Raphaël Savy, VP Sales France et Europe du Sud chez Alteryx

La Data Science pourrait révolutionner le commerce de détail de fond en comble – pour optimiser la tarification ou personnaliser le ciblage des clients, par exemple. Néanmoins, pour que cela fonctionne dans la pratique, une entreprise n’a pas forcement besoin de data scientists diplômés. Au contraire, il est beaucoup plus judicieux pour les commerçants d’investir dans leurs propres employés. Avec la formation et les outils adéquats, ces derniers peuvent analyser les données de manière rentable par eux-mêmes. Les acheteurs, les commerçants et les experts en marketing ont les profils les plus adaptés pour ce genre de missions : ils ont d’excellentes capacités d’analyse, sont nés pour résoudre les problèmes et le bien-être du client est toujours leur priorité absolue.

La pandémie a provoqué un boom de la numérisation

Fermetures temporaires de magasins, pénuries d’approvisionnement... ce ne sont là que quelques-uns des problèmes auxquels les commerçants sont confrontés en raison de la pandémie et auxquels ils doivent s’adapter. Si les commerçants alimentaires et e-commerçants semblent moins impactés, les autres commerçants (de biens dits non-essentiels) ont été particulièrement touchés par la crise. Afin de répondre à ces nouveaux enjeux, ces commerçants se sont tournés vers Internet. D’après une étude de la Fevad parue en début d’année, le secteur du e-commerce a atteint 112 milliards d’euros en 2020, en hausse de 8,5%. Cette croissance est principalement tirée par la hausse des ventes de produits sur internet estimée à +32%. Par ailleurs, en 2020, on comptait 17 400 sites supplémentaires par rapport à l’année précédente.

Toutefois, les commerces alimentaires et e-commerçants ont également dû s’adapter à des événements imprévus, tels que l’augmentation du volume des commandes et l’allongement des délais de livraison qui en découle. Ce que certaines entreprises avaient repoussé pendant des années devait maintenant être mis en œuvre à toute vitesse pour pouvoir continuer à fonctionner : la transformation numérique du commerce de détail doit donc accélérer.

La Data Science au service des commerçants

Le développement des offres en ligne ne suffit pas pour rester compétitif. Les commerçants et e-commerçants doivent saisir l’occasion de passer la gestion de leurs données au crible. Le mot à la mode est la Data Science, qui peut être utilisée pour obtenir des informations détaillées sur le point de vente ou à partir des paniers en ligne. Mais qu’est-ce que cela signifie exactement pour les commerçants ?

Grâce à des informations basées sur l’analyse des données, il est possible d’optimiser la tarification, le placement des produits ou encore le déploiement du personnel. Des données internes et externes sont collectées et évaluées, les détaillants peuvent les utiliser pour les guider dans la prise de décision. Par exemple, les prix peuvent être rendus plus dynamiques en analysant quel jour de la semaine et à quelle heure de la journée certains articles ont été achetés. Il est également possible d’analyser pourquoi certains articles ont été achetés ou ce qui a motivé les clients à visiter le magasin. En particulier, l’expérience d’achat du client peut être améliorée, étant souvent considéré comme l’un des facteurs de réussite les plus importants pour les détaillants. La coopération avec les fournisseurs, particulièrement importante en période de crise comme celle-ci, peut également être optimisée à l’aide des bonnes données. La question de savoir comment et quand certaines marchandises doivent être commandées peut être ignorée à l’aide de données correctement évaluées afin d’éviter les goulots d’étranglement dans l’approvisionnement.

Combiner les volumes de données avec l’analyse humaine

Cependant, les grands volumes de données générés par ce processus n’ont que peu de valeur à eux tous seuls. Bien qu’elles puissent être analysées par des machines, l’intelligence humaine est nécessaire pour tirer les bonnes initiatives de ces informations. C’est la combinaison de ces informations avec l’analyse humaine qui les transforme en informations ayant de la valeur – et c’est exactement ce que les entreprises doivent comprendre et communiquer à leurs employés. Les dirigeants d’entreprise doivet prendre conscience qu’ils n’ont pas à choisir entre deux extrêmes en matière de transformation numérique. Il ne s’agit pas d’embaucher les bons experts numériques ou de remplacer les tâches effectuées par les employés par les nouvelles technologies, le facteur humain est essentiel dans la transformation numérique - et pourtant, il est généralement complètement négligé dans ce contexte. Ici, c’est au niveau de la direction de définir le rôle de chaque employé dès le début.

Tout le monde peut devenir un Citizen Data Scientist

C’est un fait : de nos jours, grâce aux outils en libre-service mis à notre disposition, il n’est pas nécessaire d’être un Data Scientist pour relever le défi de la transformation numérique. De nombreux commerçant, y compris ceux de taille plus modeste, n’ont pas les ressources nécessaires pour engager de tels experts, et ils n’ont pas à le faire. L’important est de fournir aux employés des outils intelligents qui les aident à interpréter correctement la quantité de données. C’est pourquoi ils doivent être formés à formuler leurs questions sous forme de problèmes de modélisation afin de pouvoir les résoudre par eux-mêmes en utilisant les données disponibles. Les vendeurs étant formés pour améliorer constamment l’expérience client, ils disposent déjà des compétences analytiques essentielles pour traiter les données correctement.

Par conséquent, le défi pour les entreprises consiste désormais à transformer leurs propres employés en Citizen Data Scientists. Ce n’est que lorsqu’un employé peut accéder aux données disponibles, les analyser et, sur la base des résultats, suggérer des améliorations dans la gestion des clients, par exemple, ou même les mettre en œuvre directement, que le commerçant dans son ensemble aura également la possibilité d’optimiser tous les processus et de s’imposer face à la concurrence.

La pandémie a montré que les décisions fondées sur le numérique et les données sont désormais incontournables. Cependant, l’analyse des données a encore tendance à ne jouer qu’un rôle secondaire au sein des entreprise. Il faut apprendre aux employés qu’il existe de puissantes informations cachées dans les données qui peuvent aider à faire passer les ventes et l’expérience client à un tout autre niveau. Une fois ce principe de base mis en place, c’est aux dirigeants de fournir aux employés les bons outils. C’est la clé pour mettre en pratique leurs compétences analytiques et bénéficier réellement de tous les avantages de la transformation numérique.