Data Privacy Day : Sophos vous donne 5 conseils pour protéger vos données

janvier 2020 par Sophos

1. Choisissez des mots de passe complexes

Afin de vous assurer d’avoir un mot de passe sécurisé, faites appel à un gestionnaire de mots de passe, qui vous permet ainsi de changer facilement vos anciens mots de passe, et de les remplacer par de nouveaux plus adaptés, et différents pour chaque site.

Second avantage, ces gestionnaires offrent également une protection contre les faux sites pirates. Si vous visitez une page de connexion bancaire piratée par exemple, votre gestionnaire ne reconnaîtra pas la source et ne vous proposera aucun mot de passe.

2. Vérifiez vos paramètres de confidentialité

La plupart des systèmes d’exploitation et des applications vous permettent de choisir ce que vous souhaitez partager avec eux. La plupart du temps, il y a donc des options à choisir pour indiquer votre lieu de résidence, la mémorisation de vos identifiants, ou pour partager vos informations sur les réseaux sociaux.

Chaque application et chaque site fonctionne selon ses propres règles (listes d’options et menus de configuration) pour ajuster vos paramètres. Cette astuce nécessite donc que vous fassiez preuve de curiosité afin d’ajuster vos paramètres selon vos désirs.

3. Ne rien partager sans autorisation

Les médias sociaux peuvent s’avérer pratiques, toutefois, rien ne devrait être partagé sans consentement préalable. Il est tentant de télécharger des photos par exemple, mais prenez l’habitude de demander la permission de son auteur, même si cela vous semble anodin.

4. Faites preuve d’une grande prudence au travail

La fuite de données d’une entreprise, en particulier celles confiées par les clients et que la loi vous oblige à sécuriser, peut avoir des conséquences dramatiques. Il faut donc toujours s’assurer de protéger ces données sensibles.

5. Connaissez vos limites

Il est recommandé de consacrer du temps à la protection de vos données personnelles. Si une entreprise ou un site web demande plus de données que nécessaire, il est conseillé d’y réfléchir à deux fois avant de les partager.

Par exemple, si un site d’information ou un point d’accès Wi-Fi publique demande un code postal ou une date d’anniversaire, demandez-vous toujours : "Pourquoi en aurait-il besoin ? "