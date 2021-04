Data Legal Drive réalise une nouvelle levée de 2 millions d’euros auprès de Lefebvre Sarrut

avril 2021 par Marc Jacob

Après une première levée de fonds de 1,5 million en 2019 auprès du groupe Lefebvre Sarrut, cette nouvelle augmentation de capital va permettre à l’entreprise de poursuivre son développement commercial en Europe et l’enrichissement de son offre. Sur ce point, l’objectif de Data Legal Drive est clair : développer de nouvelles offres de conformité anti-corruption et RSE en lançant des plateformes dédiées pour toujours mieux répondre aux besoins des PME, ETI, grands comptes et collectivités. Des projets ambitieux qui permettront à Data Legal Drive de devenir le leader européen de la conformité.

Pour atteindre ces objectifs audacieux, Data Legal Drive recrute 50 nouveaux collaborateurs en 2021 : des profils tech, commerciaux et marketing bien sûr, mais aussi des profils experts pour renforcer son équipe juridique et conformité.

Les entreprises voient désormais la conformité data comme un véritable atout concurrentiel : Data Legal Drive accompagne leur performance Nexity, le Groupe SeLoger, l’Institut Pasteur de Lille, la commune de Vincennes ou encore la métropole de Dijon qui n’hésitent pas à revendiquer leur éthique de la donnée.

En réponse à ce besoin, Data Legal Drive rend accessible, rapide et pérenne la mise en conformité RGPD des entreprises et collectivités, leur permet de sécuriser l’ensemble des traitements de données et de faire état de leur conformité auprès de la CNIL et des autorités de contrôle européennes. « La prise de conscience des entreprises et collectivités a été notable et chez Data Legal Drive nous avons constaté une évolution des demandes avec un nombre de clients multiplié par trois depuis la dernière levée de fonds. » précise Sylvain Staub.

L’une des premières levées de fonds de 2021 dans le secteur de la Legaltech Le Groupe Lefebvre Sarrut se félicite d’accompagner la croissance de Data Legal Drive avec ce nouvel investissement. Une fidélité qui appuie les excellents résultats de l’entreprise.