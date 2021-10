Data Legal Drive lance son outil de diagnostic RGPD

octobre 2021 par Marc Jacob

Dans son dernier baromètre, Data Legal Drive indiquait que 47 % des entreprises sondées estimaient avoir un bon niveau de conformité RGPD. 31% des DPO et juristes interrogés ont digitalisé leurs registres de traitements des données, 65% des structures interrogées ont renforcé leurs systèmes de sécurité, 60% ont formé leurs salariés au RGPD et 53 % ont mis à jour leurs mentions légales politiques de confidentialité et assuré la gestion des cookies.

C’est pour accompagner les organisations que Data Legal Drive lance le Diagnostic RGPD. Plus qu’un simple questionnaire, l’outil de diagnostic RGPD libre d’accès est le plus complet qui existe. A l’heure où entamer une démarche de conformité RGPD peut s’avérer fastidieuse, Data Legal Drive rend la thématique accessible, vulgarise la matière et offre des solutions concrètes à appliquer au sein de chaque structure quel que soit le secteur d’activité. L’outil permet ainsi d’identifier les principales actions à mener pour entamer et maintenir sa mise en conformité avec les règles de protection des données.

Le Diagnostic RGPD de Data Legal Drive permet de :

• Faire un état des lieux de votre conformité RGPD et récupérer un résumé de son environnement RGPD ;

• Identifier des pistes d’amélioration pour progresser, analyser et améliorer sa situation ;

• Bénéficier de conseils pratiques personnalisés et identifier des solutions sur-mesure proposées par des experts en RGPD ;

• Profiter d’arguments pertinents pour convaincre votre Direction Générale et sensibiliser vos collaborateurs ;

• Consulter les dernières sanctions de votre secteur d’activité ;

• Utiliser des outils experts clefs en main pour simplifier ses démarches et gagner du temps au quotidien