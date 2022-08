Data Legal Drive : 1 entreprise sur 2 craint un contrôle de la CNIL

août 2022 par Data Legal Drive

53%, soit d’une entreprise sur deux craint un contrôle de la CNIL. Un chiffre qui pourrait bien expliquer l’accélération de la digitalisation de la protection des données personnelles des entreprises.

« La crainte de contrôles et de sanctions tend à s’accentuer alors que la CNIL a développé une procédure de répression simplifiée permettant de traiter plus facilement le nombre de plaintes, et augmenter le nombre de sanctions, notamment concernant les violations de la règlementation les moins complexes et les plus courantes » explique les experts de la LegalTech.