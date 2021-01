Dashlane nomme JD Sherman au poste de CEO

janvier 2021 par Marc Jacob

Dashlane vient d’annoncer la nomination de JD Sherman au poste de Chief Executive Officer (CEO). M. Sherman prendra ses fonctions le 1er février 2021. Dashlane se réjouit de pouvoir compter sur ses décennies d’expérience à la direction de sociétés comme IBM, Akamai et plus récemment HubSpot, où il occupait la fonction de président et directeur des opérations depuis 2012. M. Sherman dirigera une équipe de plus de 300 personnes réparties entre New York, Paris et Londres et œuvrera au quotidien à la mission de Dashlane : proposer un gestionnaire de mots de passe d’exception, tant aux particuliers qu’aux professionnels.

Avant de rejoindre Dashlane, M. Sherman a occupé pendant huit ans les postes de président et directeur des opérations pour HubSpot. Lorsqu’il a rejoint l’entreprise en 2012, elle comptait 200 employés et ses recettes s’élevaient à 25 millions de dollars. Aujourd’hui, elle rassemble 4 000 employés et affiche un chiffre d’affaires avoisinant un milliard de dollars. Avant d’intégrer HubSpot, M. Sherman a occupé pendant six ans le poste de directeur financier chez Akamai, où il était responsable des finances, de la planification stratégique et du développement de l’entreprise. Sous sa houlette, l’entreprise a dépassé la barre du milliard de dollars de chiffre d’affaires, s’est vue intégrer l’indice S&P 500 et s’est développée pour atteindre 2 000 employés dans le monde. Au cours de ses 15 ans passés chez IBM, M. Sherman a occupé de nombreux postes clés dans le domaine de la finance. Il a notamment été directeur financier du groupe Systems & Technology, valorisé à 21 milliards de dollars.

M. Sherman siège actuellement au conseil d’administration de Citrix Systems, une entreprise de logiciels qui fournit des espaces de travail, des réseaux et des services professionnels dans le monde entier. Par le passé, il a aussi siégé au conseil des sociétés Fiserv, Cypress Semiconductor, 3Com et AMI Semiconductor. M. Sherman est titulaire d’une licence en économie de l’Université Emory et d’une maîtrise en administration des affaires de l’Université de Chicago.