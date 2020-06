Dashlane lance son offre familiale

juin 2020 par Marc Jacob

Dashlane lance sa nouvelle offre familiale, qui propose ses services de gestion des mots de passe et des identités en ligne pour jusqu’à six membres de la famille. Avec l’offre Premium Family, les familles peuvent gérer collectivement leur vie privée sur le Web en toute simplicité et sécurité, tout en conservant des comptes utilisateurs individuels sur un nombre illimité d’appareils.

Grâce à sa fonctionnalité de saisie automatique des mots de passe, moyens de paiement et données personnelles en ligne sur tous les appareils, Dashlane permet à ses utilisateurs d’économiser jusqu’à 50 heures par an en moyenne. L’application Dashlane saisit automatiquement les identifiants et mots de passe pour tous vos comptes, remplit les formulaires d’adresse et autres en un clic et facilite vos achats en ligne en remplissant vos informations de paiement de manière sûre et sécurisée.

Qu’il s’agisse des services et sites Web que nous consultons ou des gadgets et applications de divertissement que nous utilisons chez nous, une grande partie de notre vie quotidienne se déroule désormais en ligne et se retrouve donc exposée aux menaces de piratage. Pour cette raison, nous avons tous besoin d’améliorer la manière dont nous gérons notre sécurité en ligne, sur plusieurs appareils, avec des accès partagés avec toute la famille.

La nouvelle offre familiale de Dashlane permet aux familles de cumuler en toute sécurité jusqu’à six comptes individuels pour 75% de moins que le coût des offres individuelles.

La formule Premium Family inclut toutes les fonctionnalités de la formule Dashlane Premium, notamment le stockage illimité de mots de passe sur tous les appareils, la surveillance du dark Web et les alertes de sécurité personnalisées, ainsi qu’un VPN pour assurer la protection sur les réseaux Wi-Fi publics.