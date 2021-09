Dashlane lance BusinessBreachReport.com

septembre 2021 par Marc Jacob

Dashlane annonce le lancement de BusinessBreachReport.com, un nouveau site permettant aux entreprises de toutes tailles de mieux identifier leurs problématiques de cybersécurité, d’éviter de commettre des erreurs aux coûts élevés et d’agir rapidement pour résoudre ces problèmes. Sur BusinessBreachReport.com, elles bénéficient instantanément d’une visibilité sur leur cybersécurité : il leur suffit de saisir une adresse comportant leur domaine d’entreprise, puis de suivre le processus de vérification. Dashlane fournira alors une synthèse comportant le bilan de sécurité de l’organisation, et affichant le nombre d’adresses e-mail, les mots de passe compromis, ainsi que d’autres vulnérabilités. L’utilisateur du site (quel qu’il soit) bénéficiera également d’un essai gratuit de Dashlane Team ou de Dashlane Business.

Il est crucial pour les entreprises d’accroître leur connaissance de leurs propres pratiques de cybersécurité. En effet, le coût d’un piratage peut dépasser les 4 millions de dollars, et ce, sans tenir compte des pertes liées à la défection des clients ou aux préjudices portés à la réputation de l’entreprise. De plus, 80 % des compromissions de données sont liées à des mots de passe faibles, réutilisés ou volés à des employés. BusinessBreachReport.com permet aux organisations de prendre des mesures préventives en toute simplicité, que ces organisations disposent ou non d’un responsable de la sécurité en interne. Le rapport les aidant à comprendre les résultats de leurs initiatives de sécurité, elles peuvent alors gagner en efficacité et ajuster leurs stratégies en conséquence.

Les cyberattaques portent préjudice aux entreprises du monde entier, et le nombre de fuites de données a augmenté de 20 % avec la hausse du télétravail. La première chose à faire est d’obtenir une visibilité sur les problématiques de sécurité. Dans cette optique, BusinessBreachReport.com permet aux organisations d’évaluer gratuitement l’efficacité de leur protection. Dashlane aide également les professionnels et les entreprises à agir rapidement pour corriger ces problèmes grâce au tout premier outil de reporting sur leur Historique de sécurité des mots de passe. Celui-ci offre une visibilité approfondie sur la sécurité des mots de passe des employés, et permet aux organisations de suivre les améliorations apportées au fil du temps.