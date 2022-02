"Darwinisme Numérique" de Naully Nicolas sortira le19 avril 2022

février 2022 par Marc Jacob

Car le monde change à un rythme rapide. Il offre un nombre infini d’opportunités – et de risques. En d’autres termes, il est devenu disruptif. Comment une entreprise peut-elle survivre, et même prospérer, au milieu de ces bouleversements ? Elles doivent avoir une stratégie gagnante pour obtenir un avantage concurrentiel et la capacité de la renouveler à mesure que l’environnement évolue.

Lorsque les individus et les organisations se reposent sur leurs lauriers au lieu de mener une transformation ciblée et continue, elles découvrent trop tard qu’elles ont complètement perdu leur position dominante au profit de leurs concurrents et des forces extérieures.

Dans Darwinisme Numérique, Naully Nicolas guide les lecteurs dans la compréhension de la transformation numérique à travers le prisme de l’histoire et en particulier avec le traité de stratégie militaire publié en 1832 et écrit par Carl von Clausewitz, « De la guerre ». Clausewitz est un général prussien qui participe à la campagne de Russie en 1812 puis aux campagnes qui conduisent à la défaite finale de Napoléon à Waterloo.

Son ouvrage est considéré par les experts militaires comme une base majeure de la théorie stratégique moderne. Ses idées restent largement enseignées dans les écoles militaires et sont, plus que jamais, une lecture essentielle pour tout leader dans le domaine du numérique.

Naully explique comment y parvenir en se concentrant sur ces quatre éléments :

• Pourquoi les entreprises échouent-elles dans leur transformation numérique ?

• Comment les capacités organisationnelles et la culture doivent-elles évoluer ?

• Quelles sont les nouvelles compétences que les dirigeants doivent acquérir ?

• Quelles sont les opportunités disruptives que le numérique peut apporter ?

Darwinisme numérique : De Clausewitz à la digitalisation des entreprises est une seconde édition du livre initialement publié sous le titre Paradoxale disruption.

Sortie le 19 avril 2022.

Des concepts universels et intemporels qui aident à réfléchir de manière plus stratégique

Ce livre ne répond pas à la question de savoir si vous devez ou non faire de la publicité sur Facebook ou investir dans la réalité virtuelle. Il ne cherche pas à trouver une solution miracle pour que les engagements dans le numérique soient une valeur sûre.

Il prend du recul par rapport au battage médiatique, en faisant valoir que, quelle que soit la signification du numérique pour votre entreprise, si vous ne créez pas une culture numérique, vous risquez davantage d’échouer, ou du moins de ne pas atteindre vos objectifs.

Les entreprises, les communautés et les individus échouent pour de nombreuses raisons, mais l’une des plus courantes - et facilement évitable - est l’incapacité à se réinventer. Lorsque les personnes et les organisations se reposent sur leurs succès antérieurs au lieu de mener une transformation ciblée, elles découvrent trop tard qu’elles ont complètement perdu leur position sur le marché au profit de leurs concurrents et de forces extérieures. Les entreprises, les marques et les individus qui réussissent le mieux font de la réinvention une partie intégrante de leurs stratégies commerciales. La transformation exige un processus continu de découverte et d’imagination. En vous concentrant sur les écrits de Clausewitz sur le comportement humain, le leadership et la culture organisationnelle, vous comprendrez mieux la façon dont vous faites face aux luttes concurrentielles et vous améliorerez votre capacité à appliquer des stratégies appropriées pour surmonter les obstacles concurrentiels qui se profilent à l’horizon.

"En général, les leçons de Clausewitz peuvent être inestimables pour la gestion quotidienne de votre personnel et de vos ressources, principalement lorsqu’elles sont appliquées dans des environnements concurrentiels, tels que la transformation numérique."

Les (grands) petits plus

• Un livre destiné aux cadres et aux dirigeants, mais aussi à tous ceux qui sont confrontés à la transformation numérique ;

• Une réflexion sur les connaissances développées et l’expérience accumulée dans la pratique quotidienne, en se concentrant sur l’approche des défis contemporains de l’entreprise numérique ;

• Des solutions potentielles à certains des problèmes concurrentiels les plus tenaces ;

• Des références historiques intégrées aux pratiques commerciales modernes ;

• Des commentaires insérés aux points clés du texte original de Clausewitz afin d’interpréter et de transposer ses idées fondamentales et de démontrer comment elles s’appliquent dans l’environnement de plus en plus compétitif d’aujourd’hui.

"Les idées de Clausewitz restent largement enseignées dans les écoles militaires et sont, plus que jamais, une lecture essentielle pour tout dirigeant numérique."

Informations pratiques

"Darwinisme Numérique" de Naully Nicolas

• Editeur : Publishroom Factory

• Date de parution : 19/04/2022

• Format : 14 x 3 x 21.6 cm

• Nombre de pages : 420

• Prix : 30 € broché – 20 € ebook

• 26 chapitres

• 420 pages