Darktrace nomme Sally Kenyon Grant à la tête de Darktrace Federal

mars 2022 par Marc Jacob

Basée à Reston, Virginie, Darktrace Federal compte dans ses rangs des experts en sécurité des infrastructures critiques et d’anciens membres de la communauté du renseignement américain qui ont dirigé des cyber opérations à l’Agence centrale de renseignement (CIA), l’Agence nationale de la sécurité (NSA) et le ministère de la Défense des États-Unis (DoD). Ils auront pour mission d’accompagner les agences fédérales et les organisations militaires dans l’identification et la neutralisation des cyberattaques dans les infrastructures et environnements numériques.

Pour mener à bien les opérations de Darktrace Federal, Darktrace s’appuie sur l’expertise et les compétences de Sally Kenyon Grant. Elle rejoint Darktrace Federal au poste de Vice-Présidente.

Forte de plus de trente ans d’expérience au sein du gouvernement des Etats-Unis et sur des postes de direction au sein de sociétés technologiques et d’IA de premiers plans, elle est chargée d’intégrer la technologie Darktrace dans les environnements numériques et d’accélérer l’adoption de technologies de cyberdéfense basées sur l’IA au sein du gouvernement. Elle prend la direction de toutes initiatives destinées à appuyer les opérations de cybersécurité du gouvernement américain en matière de conformité, d’audit, de politique, de budget, d’acquisition et de déploiement.

Depuis sa création en 2013, Darktrace a assuré la défense d’infrastructures critiques dans le monde entier et protège des organisations dans les 16 secteurs désignés par le CISA (Cybersecurity and Infrastructure Security Agency). Suivant les recommandations et alertes lancées par le CISA et le FBI concernant les cyberactivités malveillantes visant les infrastructures critiques, Darktrace Federal peut compter sur son IA Auto-Apprenante unique. Elle a démontré sa capacité à défendre à la fois les technologies de l’information et les technologies opérationnelles (IT/OT). La technologie identifie les nouveaux signaux subtils liés aux cyber-menaces et prend des mesures spécifiques pour neutraliser les attaques en cours à chaque étape de son déroulement, y compris l’entrée initiale, le commandement et le contrôle, les mouvements latéraux et pratiquement tous les vecteurs d’attaque.