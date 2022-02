Darktrace fait l’acquisition de Cybersprint

février 2022 par Marc Jacob

Darktrace a conclu un accord définitif pour acquérir la totalité du capital de Cybersprint B.V. ("Cybersprint"), société spécialisée dans la gestion des surfaces d’attaque cyber. Elle fournit notamment des informations précises, continues et en temps réel des cybermenaces avec une approche « outside-in » (accent mis sur les menaces venant de l’extérieur) afin d’éliminer les angles morts dans la détection des risques cyber. L’acquisition de Cybersprint s’inscrit dans la stratégie de croissance de Darktrace, qui consiste à fournir une « une Cyber IA en continu », en renforçant sa technologie auto-apprenante et son approche « inside-out » (accent mis sur les menaces venant de l’intérieur).

Darktrace se porte acquéreur de Cybersprint pour un montant de 47,5 millions d’euros (53,7 millions de dollars), payé pour partie en numéraire (75 %) et en actions (25 %), valorisant la transaction à environ 12,5 fois le revenu annuel récurrent (RAR) de Cybersprint. La date de clôture est prévue autour du 1er mars 2022 ; les revenus d’exploitation de Cybersprint ne devraient pas être significatifs pour les résultats de Darktrace pour le reste de l’exercice 2022.

Darktrace a retenu Cybersprint pour sa technologie en matière de gestion des données liées à la surface d’attaque. Celle-ci vient enrichir les solutions Darktrace préexistantes de détection et de réponse (« Prevent and Respond ») avec des données de vulnérabilité externes et accélérer l’entrée de Darktrace sur le marché de la cybersécurité proactive par l’IA. La technologie Cybersprint sera développée en tant que nouveau module dans la gamme de solutions Prevent, pour fournir des données Internet (spécifiques à l’organisation) à la technologie de modélisation des voies d’attaque de Darktrace.

Grâce à cette acquisition, Darktrace se dote d’un deuxième centre de R&D européen à La Haye, aux Pays-Bas, et prévoit de renforcer significativement la dynamique avec ses mathématiciens et ingénieurs logiciels basés à Cambridge. Les salariés de Cybersprint apporteront une compréhension approfondie de la manière de modéliser en continu les données Internet en temps réel ainsi qu’une expertise en matière de hacking éthique.