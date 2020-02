Darktrace et UBCOM annoncent un partenariat de cybersécurité

février 2020 par Marc Jacob

A l’occasion du salon du Swiss Cyber Security Days 2020, à Fribourg (Suisse), UBCOM, l’agence de conseil stratégique en cybersécurité annonce avoir sélectionné et labellisé la solution développée par Darktrace, le leader mondial de la Cyber IA. Ce nouveau partenariat habilitera les clients et la communauté d’UBCOM à détecter et répondre aux attaques en cours dans l’intégralité de leur infrastructure numérique - y compris le cloud, le SaaS, les réseaux bureautiques, l’IoT et les systèmes de contrôles industriels - grâce à la Cyber IA de Darktrace.