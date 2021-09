Darktrace devient membre de la Microsoft Intelligent Security Association (MISA)

septembre 2021 par Marc Jacob

La Microsoft Intelligent Security Association est un écosystème de fournisseurs indépendants de logiciels et de services de sécurité managés qui ont intégré leurs produits de sécurité à ceux de Microsoft afin de mieux se défendre contre les cybermenaces. Darktrace a été désigné pour intégrer de manière transparente ses capacités de détection, d’investigation et de réponse autonome dans un certain nombre d’environnements Cloud et SaaS de Microsoft. Par ailleurs, Darktrace a été nommé“ Pionnier de la Sécurité " par Microsoft lors de la remise annuelle des prix Microsoft 20/20 en mai 2021.

L’IA auto-apprenante de Darktrace apprend en condition réelle pour comprendre le fonctionnement d’une entreprise, et répond de manière autonome aux menaces émergentes afin d’en minimiser les perturbations. La technologie Immune System peut être appliquée à tous les produits Microsoft 365 - y compris Microsoft Exchange, OneDrive, SharePoint et Teams - pour défendre de manière autonome les environnements informatiques contre les cybermenaces à travers les infrastructures cloud et les outils SaaS.

Darktrace AI protège également de manière proactive les utilisateurs des environnements de messagerie Microsoft 365, en se défendant contre des menaces de type spear-phishing sophistiqué et attaques sur la chaîne logistique Associée à l’archivage illimité de Microsoft, Self-Learning AI propose aux clients une approche imperméable et efficace de la sécurité des e-mails, de leur sauvegarde et de leur conformité.

Outre la possibilité d’intégration avec Microsoft Azure Sentinel, les alertes relatives aux menaces de Darktrace et les rapports d’enquête automatisés sur les menaces peuvent également être transmis et visualisés dans Sentinel grâce à un classeur dédié.