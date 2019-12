Darktrace commente la deuxième cyberattaque en Iran en seulement une semaine

décembre 2019 par Hippolyte Fouque, Directeur Commercial chez Darktrace

"Cette information nous montre une fois de plus que les tensions géopolitiques sont de plus en plus présentes dans le monde virtuel, et que le piratage est devenu une méthode clé pour la collecte de renseignements, l’espionnage mais également pour perturber le fonctionnement des infrastructures.

Il n’y a pas que les États nations qui sont victimes d’espionnage. L’industrie est de plus en plus prise à partie par les cyber-attaques ayant pour protagonistes des États, mais aussi dans la guerre féroce due à la concurrence du secteur privé qui recherche un avantage stratégique.

Nous devons nous habituer à combattre ce qui est souvent un ennemi sans visage, et donner la priorité à la prévention des dommages plutôt qu’à leur attribution. L’intelligence artificielle peut ainsi être utilisée pour identifier les attaques et les empêcher de se transformer en crise. Ce processus est d’ailleurs très rapide. De plus, les enquêtes sur les auteurs de ces actes prennent de nombreux mois et sont souvent peu concluantes, en raison de la difficulté à traquer les responsables des attaques dans le monde, à travers des réseaux informatiques de plus en plus complexes."