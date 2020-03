Darktrace commente la cyber-attaque contre l’Organisation Mondiale de la Santé

mars 2020 par Emmanuel Mériot, Country Manager France et Espagne chez Darktrace

Emmanuel Mériot, Country Manager France et Espagne chez Darktrace commente la récente cyber-attaque contre l’organisation mondiale de la Santé. En pleine crise sanitaire mondiale, et alors que certains groupes de hackers ont décidé de ne pas s’attaquer aux infrastructures critiques comme les hôpitaux, l’OMS a en effet été récemment visée par une attaque qui, si elle aurait pu avoir des conséquences graves, a heureusement été arrêtée à temps.

_« Ce n’est pas une surprise pour ceux qui travaillent dans le secteur de la cybersécurité - au cours des trois dernières semaines, nous avons assisté à une recrudescence des cyberattaques exploitant l’urgence sanitaire mondiale. Nous constatons en particulier une augmentation des "fearware", des courriers électroniques qui semblent légitimes en faisant référence à des sujets d’actualité (généralement ceux qui incitent à la peur ou à l’anxiété) mais qui sont en réalité malveillants._

_L’OMS est à l’épicentre de l’urgence actuelle et, bien que l’identité du pirate informatique soit inconnue, les informations que l’organisation détient sur la manière dont le virus se propage, sur les moyens de le contenir et sur les progrès réalisés en matière de vaccins pourraient être précieuses pour les agences de renseignement et les gouvernements du monde entier qui s’efforcent de faire face à la crise.

Il est cependant prometteur de noter que cette attaque ait échoué et ait été déjouée avant que des dommages ne soient causés, mais les organisations du monde entier - et pas seulement celles directement impliquées dans la lutte contre le coronavirus - devraient prendre bone note de cette histoire. »_