Dark Data : un fléau environnemental sous-estimé par les entreprises selon VeritasTechnologies

avril 2021 par Ian Wood, Senior Director, Head of Technology UK&I, chez Veritas Technologies

À l’occasion de la journée mondiale de la Terre, Ian Wood, Senior Director, Head of Technology UK&I, chez Veritas Technologies commente l’impact environnemental massif des dark data, ces données inutilement sauvegardées et que nous n’utilisons plus.

« De l’utilisation de sources d’énergie renouvelables au développement des nouveaux véhicules électriques, les entreprises du monde entier s’efforcent de réduire leur empreinte carbone. Cependant, même si elle se veulent être plus respectueuses, nombreuses sont celles qui négligent encore l’impact des données, et plus particulièrement des dark data, sur l’environnement.

Une récente étude Veritas a révélé qu’en moyenne, 52 % de toutes les données stockées par les entreprises dans le monde sont des dark data. En clair, les responsables des données n’ont aucune idée de ce que sont ces données ou de la valeur qu’elles peuvent avoir.

Nous entendons régulièrement parler des coûts financiers liés au stockage des dark data, mais ceux relatifs à l’environnement ont jusqu’à lors été sous-estimés. Le stockage de ce type de données peut être très énergivore et, par conséquent, produire inutilement du dioxyde de carbone (CO2) : Le stockage de ce type de données engendrerait le rejet dans l’atmosphère de 6,4 millions de tonnes de CO2. D’après les analystes, la quantité de données stockées dans le monde devrait atteindre 175ZB d’ici 2025, soit 5 fois plus de données qu’en 2018 (33ZB). Par conséquent, seul un réel changement d’habitude pourra permettre de préserver notre environnement. »

De plus, Veritas a également défini les meilleures pratiques qui permettront aux entreprises à travers le monde non seulement de limiter le gaspillage d’espaces de stockage, mais aussi de réduire les coûts et de renforcer la conformité des données :

• Identifier tous les lieux de stockage des données et ayez une vue d’ensemble : la découverte et la cartographie des données sont les premières étapes pour comprendre comment l’information circule au sein d’une entreprise. Gagner en visibilité sur les lieux de stockage des données, sensibles ou non, leur accès et leur durée de stockage consiste en un premier socle pour gérer les dark data.

• Mettre en lumière les dark data : une approche proactive de Data Management permet aux entreprises de gagner en visibilité sur les données, leur stockage et leur infrastructure de sauvegarde, leur permettant ainsi d’apprécier les risques liés aux données et de prendre des décisions éclairées quant à la suppression de certaines d’entre elles.

• Automatiser les processus de découverte et d’analyse des données : A la suite de l’explosion du nombre de données, les entreprises devraient automatiser les analyses, le suivi et le reporting nécessaires pour assurer la responsabilité organisationnelle en matière de dark data, d’utilisation des fichiers et de sécurité. Les entreprises auront sans doute à gérer des pétaoctets de données et des milliards de fichiers. Leur approche relative à la visibilité des données doit donc intégrer des solutions d’archivage, de sauvegarde et de sécurité pour prévenir la perte de données et assurer que leur stockage soit en adéquation avec les politiques en place.

• Minimiser les données et mettre en place des contrôles : le Data Minimization et la limitation de leur utilisation permettent aux entreprises de réduire la quantité de données stockées et de s’assurer que celles-ci sont conservées pour faire écho à l’objectif initial de leur collecte. Véritables pierres angulaires de la gestion des dark data et de la conformité à l’échelle de l’entreprise, la classification, le stockage flexible et les politiques de conformité permettent de supprimer en toute sécurité les informations non pertinentes.

• S’assurer du respect des normes de conformité : les règles de conformité comme la RGPD imposent à toutes les organisations de signaler certains types de violations des données à l’autorité de contrôle compétente et, dans certains cas, aux personnes directement concernées. Les entreprises doivent alors évaluer leur capacité à détecter les éventuelles brèches et à déclencher rapidement des procédures de signalement pour assurer leur conformité.

• Instaurer une culture de la conformité : Les données s’avèrent être le nerf de la guerre pour les entreprises, surtout quand elles sont gérées efficacement. Mais malheureusement, lorsque celles-ci disparaissent ou sont volées, elles peuvent être aussi nocives que le sont les sacs plastiques pour notre environnement. Grâce à la mise en place de politiques de formations et à une communication efficace autour de la donnée, les employés peuvent être sensibilisés aux risques liés à une stratégie compulsive de stockage des données. Cette culture de la conformité doit être ancrée au sein même de la direction de l’entreprise pour que ces changements soient non seulement engagés, mais aussi diffusés à tous les niveaux de l’entreprise.