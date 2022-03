Daniel Kurgan nommé à la présidence d’InterCloud

mars 2022 par Marc Jacob

Daniel Kurgan rejoint le conseil d’administration d’InterCloud après plus de 15 ans passés chez BICS, une filiale du groupe de télécommunications Proximus. Il a rejoint BICS en 2005 en tant que vice-président des opérations commerciales et est devenu PDG en mars 2007, poste qu’il a occupé jusqu’en 2021. Sous sa direction, l’entreprise a atteint 25 % de parts de marché et s’est imposée comme un leader mondial des services de connectivité, d’interopérabilité et d’authentification. Daniel a également piloté d’importantes opérations de fusions et acquisitions, dont les accords de coentreprise avec Swisscom et MTN et l’acquisition de l’entreprise américaine TeleSign.

Accompagner InterCloud dans son développement à l’international

Daniel Kurgan apporte avec lui ses connaissances du marché mondial des télécommunications et son expertise approfondie dans des domaines tels que les infrastructures télécoms, le Cloud ou la connectivité.

Daniel est un dirigeant de structures internationales aguerri et polyvalent, qui possède un large éventail de compétences techniques et stratégiques. Il est rompu à l’exercice de croissance d’une entreprise mondiale comme l’attestent ses précédentes expériences et a sans conteste les compétences et l’expérience requises pour permettre à InterCloud de développer son activité sur de nouveaux marchés.

Au sein d’InterCloud, Daniel Kurgan va soutenir le fondateur et directeur général Jérôme Dilouya et l’ensemble de l’équipe de direction dans le développement et l’internationalisation de l’entreprise. Il va notamment aider au pilotage de la stratégie de croissance qui résulte de la dernière levée de fonds menée par Aleph Capital.