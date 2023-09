DXC Technology recrute Howard Boville en tant que vice-président exécutif et responsable mondial des services d’applications et de l’intelligence artificielle

septembre 2023 par Marc Jacob

DXC Technology annonce la nomination de Howard Boville au poste de vice-président exécutif et responsable mondial des services d’applications et de l’intelligence artificielle, sous la responsabilité directe de Mike Salvino, Chairman, President et CEO de DXC, à compter du 1er septembre 2023.

Howard Boville a occupé des postes de direction dans certaines des plus grandes entreprises mondiales leaders sur le marché. Il a récemment occupé le poste de vice-président senior d’IBM pour IBM Cloud Platform, Technology LifeCycle Services (TLS) et Cybersecurity.

À ce titre, M. Boville a élaboré la stratégie de la plateforme de cloud hybride réglementé d’IBM et a créé une nouvelle catégorie de marché pour le cloud qui a contribué à la croissance de l’entreprise. Avant d’entrer chez IBM, M. Boville était directeur de la technologie à la Bank of America. Il était responsable de la mise en place et de l’exploitation de l’une des plus grandes infrastructures technologiques et plateformes numériques au monde, soutenant les huit lignes d’activité de la banque et toutes les applications clients.

Avec sa passion pour l’innovation et la technologie, son expérience en tant que client et fournisseur de services et sa capacité à constituer des équipes gagnantes, Howard Boville est un excellent complément à l’équipe de direction de DXC