DSD ajoute usecure à son offre de cloud, une plateforme de sensibilisation à la sécurité conçue pour les MSP

mars 2022 par Patrick LEBRETON

usecure aide les MSP à calculer le cyber-risque humain d’une organisation, à améliorer les connaissances en matière de sécurité grâce à des formations ciblées et à surveiller le niveau de risque à partir d’une seule solution complète : la plateforme usecure. Outre la formation automatisée de sensibilisation à la sécurité, la plateforme usecure comprend des simulations de phishing, la surveillance des brèches sur le dark web et la gestion simplifiée des conditions d’utilisation.

Solution 4 en 1 d’usecure livrée directement à partir de la plate-forme DSD

La plateforme usecure fournit aux organisations un service automatisé de gestion des risques humains (GRH). La solution se compose de plusieurs produits de sensibilisation à la sécurité : uLearn, uPhish, uBreach, uPolicy et Risk Score. uLearn et uPhish proposent aux employés des formations automatisées et personnalisées ainsi que des évaluations de phishing afin d’améliorer leurs connaissances en matière de cybersécurité. uBreach analyse en permanence le dark web à la recherche de fuites de données utilisateur et uPolicy simplifie la gestion des conditions d’utilisation en automatisant le processus de communication des conditions d’utilisation.

Avec Risk Score, vous pouvez voir en un seul coup d’œil comment les utilisateurs, individuellement et collectivement, se classent en matière de cybersécurité, mais aussi comment évoluent leurs connaissances dans ce domaine. En combinant diverses statistiques comportementales dans un seul rapport, Risk Score forme un chiffre unique pour le score global de risque humain de l’organisation.