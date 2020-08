DSD Europe fournit toute la gamme des solutions Acronis cloud depuis sa plateforme

août 2020 par Marc Jacob

DSD Europe met à disposition de ses partenaires la gamme complète des solutions Acronis Cloud et les fournit immédiatement après l’achat sur la plateforme DSD. En une minute, le revendeur reçoit les identifiants depuis l’environnement MSP et la solution Acronis peut être installée pour le client final.

DSD livre automatiquement toutes les solutions Acronis cloud, avec un modèle de prix par GB et par appareil. Les partenaires peuvent, par le biais de la plateforme DSD, augmenter ou réduire le nombre de GBs ou d’appareils.

La gamme des solutions Acronis s’est également élargie avec Acronis Cyber Protect Cloud [2] et Acronis Notary. Choisissez le modèle de prix qui répond le mieux aux besoins de vos clients finaux et gérez les solutions avec le même modèle de paiement pour tous vos clients depuis un seul environnement MSP.

PROTECTION COMPLÈTE GÉRÉE DEPUIS UNE CONSOLE DE GESTION UNIQUE

Acronis Cyber Protect Cloud et l’authentification du logiciel de sécurité, et l’e-signature du service Acronis Notary font partie de la plateforme Acronis Cyber Cloud, vous permettant de proposer à vos clients une protection complète via une console de gestion par modèle de prix, dont la sauvegarde, la récupération d’urgence, la cybersécurité, le stockage cloud sécurisé, la synchronisation et le partage des fichiers, les services d’authentification et d’e-signatures.