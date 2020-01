DSD Europe élargit son offre avec la solution IT Management de RG System

janvier 2020 par Emmanuelle Lamandé

Cette solution tout-en-un regroupe 3 modules essentiels pour la gestion informatique : Remote Monitoring & Management, Data Backup & Restore et Endpoint Security.

La plateforme de RG System permet de gérer et de protéger l’ensemble de l’infrastructure informatique d’une entreprise avec un tableau de bord unique. Ce dernier est accessible via le navigateur Web et fournit des notifications, des données et des paramètres en temps réel, permettant de surveiller et de gérer à distance toutes les infrastructures informatiques.