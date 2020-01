DPii lance une solution inédite de cryptage d’emails sécurisés et confidentiels EDC PW-Secure by DPii

janvier 2020 par Marc Jacob

L’éditeur français DPii Télécom et Services lance une solution pour sécuriser entre autres les informations médicales, juridiques ou confidentielles. Grâce à EDC PW-Secure, l’éditeur offre au secteur de la santé (hôpitaux, laboratoires d’analyses...), aux avocats et autres activités sensibles, une solution de cryptage des fichiers. Désormais ces derniers pourront être envoyés par email au destinataire en garantissant la confidentialité des informations et la bonne réception.

Jusqu’à présent, afin de consulter ses résultats d’analyses médicales par exemple, il fallait au mieux les consulter via une plateforme dédiée. Avec EDC PW-Secure, les organismes de santé ayant des données sensibles à transmettre aux patients, peuvent désormais les leur adresser plus simplement via un email sécurisé.

Si le secteur médical est clairement ciblé, c’est en fait un très large éventail d’activités et de documents qui sont concernés : commandes, contrats confidentiels, relevés bancaires, juridiques, bilans, ...

Un périmètre fonctionnel riche, alliant sécurité, traçage et archivage EDC PW-Secure intervient de façon simple et efficace pour crypter et sécuriser les données sensibles. Ainsi, l’émetteur dépose les informations au format PDF avec le mot de passe du client destinataire sur sa plateforme, dans ses locaux, où est installé PW-Secure, afin de verrouiller le document en automatique. Le fichier protégé va être transféré vers la plateforme sécurisée EDC en HTTPS. La plateforme EDC envoie un email au destinataire pour lui indiquer que le document est disponible. En cliquant sur le lien HTTPS intégré à l’email, il va télécharger son fichier PDF et entrer le code préalablement remis en main propre par l’émetteur pour ouvrir et lire son document.

La solution offre ainsi de nombreux avantages, dont :

Transmission HTTPS émetteur et destinataire,

Personne, ni même les administrateurs de la plateforme EDC, ne peut accéder aux documents,

Contrôle du lieu de téléchargement par capture de l’adresse IP,

Garantie d’accusé de réception de téléchargement du document,

Relance par l’émetteur d’un email de notification sans envoyer le document.

Grâce au code, seul le destinataire est en mesure de lire ses documents.

De plus, la confidentialité est au cœur de cette solution, à travers le fait que seul l’émetteur et le destinataire ont connaissance du document et de son mot de passe. De cette façon, après téléchargement le document peut être lu UNIQUEMENT par le possesseur du mot de passe. Ainsi le document n’est pas transporté avec l’email et il peut être archivé ou détruit immédiatement après téléchargement. Pour rappel les traces de transmission et de téléchargement sont conservées à la demande 1, 10, ou 50 ans.