DPO Consulting lance myDPO

octobre 2021 par Marc Jacob

TPE et PME, découvrez l’offre « ZEN » proposée par myDPO. Cette offre vous permet d’avoir accès au logiciel de mise en conformité au RGPD et au service « DPO as-a-service », qui permet aux entreprises de bénéficier d’un Data Protection Officer (DPO) attitré et nommé officiellement auprès de la CNIL.

Les TPE et PME face au poids du RGPD

Selon l’INSEE, 99 % des entreprises françaises sont des TPE et PME, et 48 % d’entre elles ne savent pas ce que le RGPD implique.

Moteur de la croissance économique du paysage français, ces structures font face à de nouveaux défis et enjeux, à la fois d’un point de vue réglementaire (RGPD), organisationnel et informatique (IT, cybersécurité). Ces nouveaux enjeux jouent désormais un rôle prépondérant sur l’image de marque qu’une structure renvoie auprès de ses clients, prospects et collaborateurs, au sein d’un marché en pleine évolution et toujours plus compétitif. Afin de rester dans la course, les entreprises doivent rester informées sur les nouvelles pratiques et actualités, pour les mettre en application rapidement.

Ce n’est pas toujours évident quand on ne sait pas quoi faire et par où commencer… Alors, le RGPD : avantage ou inconvénient pour les entreprises ?

Le RGPD, avantage ou inconvénient ?

C’est une erreur de croire que la réglementation n’a qu’un caractère punitif.

Le RGPD contribue à l’instauration d’une relation de confiance entre une entreprise et ses clients. Chaque personne qui confie ses données personnelles à une entreprise s’attend à ce que cette dernière respecte sa vie privée. En traitant et valorisant ces données de manière éthique, l’entreprise renforce la confiance qu’elle entretient avec ses clients et affiche une image responsable auprès du grand public.

Le RGPD est un réel avantage concurrentiel. Il permet une meilleure gestion et une répartition correcte des ressources et investissements de l’entreprise, grâce à la création d’un registre des traitements de l’ensemble des activités et des données qu’elle traite. Ainsi, l’entreprise peut facilement identifier ses besoins et se focaliser sur l’essentiel. Il permet également d’augmenter son efficacité commerciale, d’améliorer la gestion de son entreprise, de renforcer la sécurité de ses données, de rassurer ses clients et de développer son activité en créant de nouveaux services.

Comment se mettre en conformité au RGPD ?

Il existe plusieurs voies pour faciliter la mise en conformité des entreprises.

Une de ces voies est celle du DPO Externalisé. Le Data Protection Officer (DPO) est une personne externe à l’entreprise qu’il accompagne, dans son parcours de mise en conformité et de processus règlementaire. Cette méthode permet d’externaliser cette fonction qui ne s’accorde pas toujours avec les ressources internes de l’entreprise.

Une autre voie est celle du logiciel de mise en conformité. Grâce à ce logiciel, que votre DPO soit internalisé ou externalisé, vous pourrez, en tant que responsable de traitement, avoir accès à toute la gestion des données personnelles dans votre entité.

Avec son logiciel de mise en conformité au RGPD, myDPO démocratise l’accessibilité à la protection des données personnelles et la valorisation du patrimoine informationnel pour TOUTES les entreprises !

Pour les entreprises de moins de 10 salariés, myDPO a préparé une offre spéciale, l’offre « ZEN », qui donne accès à un service exceptionnel, celui de « DPO as-a service ». Ce service permet aux entreprises de bénéficier d’un DPO attitré et nommé officiellement auprès de la CNIL. Ainsi, l’offre « ZEN » est une combinaison entre les deux méthodes précitées : vous disposez d’un DPO nommé officiellement auprès de la CNIL et vous avez accès au logiciel myDPO pour participer à la gestion et au pilotage des données personnelles que votre structure traite.

myDPO, c’est un moyen pour se mettre en conformité, une façon pratique de générer son registre des traitements, une identification rapide des zones de risques, une création simplifiée d’un plan d’action et une sensibilisation ludique sur le RGPD.