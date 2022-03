DOCAPOSTE (filiale du groupe La Poste) et SOFRECOM (filiale du groupe Orange) s’allient pour accélérer la transformation numérique en Afrique et au Moyen Orient

mars 2022 par Patrick LEBRETON

Docaposte, référent français des solutions de confiance numérique, et Sofrecom, spécialiste du conseil et de l’ingénierie dans les télécoms, associent leurs savoir-faire pour répondre aux besoins d’opérateurs télécoms, de gouvernements et d’institutions internationales dans la mise en œuvre rapide de services numériques, facteurs d’inclusion et de développement économique.

Au travers ce partenariat opérationnel, déjà concrétisé par une 1ère coopération réussie en Afrique de l’ouest, Sofrecom et Docaposte souhaitent accompagner le développement du numérique en Afrique et au Moyen Orient. Forts de leurs complémentarités, les deux partenaires proposeront des solutions de bout en bout, responsables et inclusives. Leur nouvelle offre couvrira l’ensemble de la chaîne de besoins : de la définition d’une stratégie numérique au déploiement de solutions numériques de confiance.

Ce rapprochement se réalise à un moment clé où l’adoption des outils digitaux, accélérée par la pandémie, permet aux gouvernements et aux institutions de définir de nouveaux modèles socio-économiques performants et plus inclusifs. Dans ce contexte, l’avènement de la 5G, du Haut Débit et le développement des nouvelles technologies telles que la Data & IA et le cloud ouvrent de nombreuses perspectives de développement à la transformation numérique sur ce territoire.

Après l’annonce en janvier dernier de l’acquisition des activités de signature électronique d’Idemia, Docaposte, filiale du groupe La Poste, poursuit avec ce partenariat son ambition de développement à l’international. Docaposte est un acteur référent de la confiance numérique en France avec une des offres les plus larges du marché alliant numérique et physique : conseils d’experts, solutions technologiques robustes et excellence de service. En tant qu’éditeur et opérateur de briques technologiques (IA, blockchain…) et de solutions de confiance (identité électronique, certificat, signature électronique, archivage numérique…), Docaposte dispose d’une gamme complète lui permettant de répondre à tous les besoins métier ou sectoriel.

Dans un environnement réglementé, sous pression économique, concurrentielle et politique, les acteurs télécoms sont confrontés à de nombreux défis. Afin de générer de la valeur, ils s’orientent vers des organisations plus agiles et digitales. Sofrecom, accompagne le secteur à relever ces défis. Filiale du groupe Orange, c’est une entreprise de conseil et d’ingénierie spécialisée dans les télécommunications. Elle accompagne la transformation et le développement des principaux acteurs du secteur : opérateurs, gouvernements et institutions internationales pour créer des environnements compétitifs et propices à l’adoption de stratégies numériques et le développement de solutions facteur d’inclusion et de progrès social et économique. Fort de plus de 50 ans d’existence, Sofrecom bénéficie d’une excellente connaissance des marchés émergents et de références dans plus de 100 pays.