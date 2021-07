DATA4 s’implante en Pologne

juillet 2021 par Marc Jacob

DATA4 renforce son ancrage en Europe et annonce son implantation en Pologne. Après une levée de fonds de plusieurs centaines de millions d’euros l’année dernière, et un financement de 620 millions d’euros annoncé début avril 2021, le groupe prévoit d’investir plus de 100 millions d’euros pour construire l’un des campus de datacenters les plus puissants de Pologne.

Dotée d’une économie stable et saine – la croissance de l’économie polonaise a été une des plus fortes de l’Union Européenne – et particulièrement bien connectée (sur le plan logistique, transport et télécoms) grâce à sa situation stratégique au cœur de l’Europe, la Pologne abrite également un secteur IT parmi les plus compétitifs d’Europe Centrale et d’Europe de l’Est d’après le dernier rapport publié par Tech Emerging Europe Advocates[1]. De même, les besoins en datacenters « Hyperscale » devraient croître rapidement car certains des principaux fournisseurs de Cloud déploient déjà activement des services de cloud computing dans la région. C’est notamment le cas des géants du cloud Google et Microsoft qui ont annoncé prévoir investir jusqu’à 2 milliards de dollars pour Google, qui a communiqué récemment autour l’ouverture de son nouveau centre régional de service cloud. Microsoft quant à lui a prévu d’investir près d’1 milliard de dollars pour y développer ses opérations ainsi que la création d’un nouveau centre régional de service cloud.

Portée par la croissance exponentielle des besoins en stockage de données numériques, DATA4 connaît une très forte croissance depuis sa création. L’expansion du Groupe DATA4 s’inscrit dans le plan de croissance à 2024 du Groupe qui dispose aujourd’hui de près de 1 milliard d’euros pour mener à bien ses ambitions : doubler son chiffre d’affaires d’ici 3 ans tout en continuant d’étendre sa plateforme en Europe. A ce jour, DATA4 conçoit, développe et opère 21 datacenters en France, en Italie, en Espagne et au Luxembourg, et dispose de réserves foncières et électriques (129 hectares et 209 MW disponibles) uniques sur le marché européen pour accompagner la croissance de ses clients.

La construction de ce nouveau campus polonais, doté à terme d’une puissance de 50 MW, permettra à DATA4 de cibler à la fois le marché polonais de l’hébergement et de soutenir la croissance de ses clients fournisseurs de Cloud en Europe de l’Est.

La construction de ce nouveau campus de 4 hectares, proche des principaux points de connectivité polonais, devrait débuter dès 2021.