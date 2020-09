DASTRA

septembre 2020 par Marc Jacob

Contact :

Romain BIDAULT _romain.bidault@dastra.eu

06 70 47 97 29

Paul-Emmanuel BIDAULT

paulemmanuel.bidault@dastra.eu

Année de création : 2020

Activités : Editeur de logiciel RGPD

Description du produit phare pour 2020 :

Dastra est un logiciel de protection des données à destination des Data Protection Officer (DPO) qui aide les petites et grandes organisations à optimiser leur conformité au RGPD. Il permet de :

gagner du temps dans la gestion des registres de traitements dans un contexte de multi-entités

soulager des équipes de DPO ou opérationnels en cas de pic de charge de demandes d’exercices de droit

améliorer la qualité des données et de la documentation grâce à des suggestions d’améliorations basés sur des algorithmes

capitaliser sur le RGPD pour disposer d’une plateforme de données personnelles modernes capable d’alimenter de nombreux cas d’usages, tel que la génération automatique de clauses contractuelles détaillant pour chaque sous-traitants, les données personnelles auxquels ils ont accès

Adresse du site Internet : https://www.dastra.eu/fr/

Services proposés sur ce site :

Registre des traitements de données personnelles

Gestion des exercices de droits de bout en bout à travers un widget dédié

Collecte des consentements cookies

Registre des violations de données

Plan d’action

Gestion documentaire

Observations, commentaires sur la stratégie de développement de l’entreprise :

La stratégie de Dastra est de mettre à disposition de ses clients une plateforme de données personnelles en mode SaaS et en API ouverte leur permettant de capitaliser sur le RGPD afin de mieux gérer leurs risques, de gagner du temps et d’améliorer leur connaissance de leurs clients, employés et sous-traitants.