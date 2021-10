DARKTRACE innove et améliore son architecture Serverless dans le cadre de sa collaboration avec AWS

octobre 2021 par Patrick LEBRETON

Darktrace est une nouvelle fois distingué par Amazon Web Service (AWS), qui souligne la force de l’architecture sans serveur de Darktrace, et ses capacités cloud native, après avoir été soumis au Foundational Technical Review.

Le Foundational Technical Review audite, vérifie et assure que les organisations ont mis en œuvre les mesures adéquates pour assurer sécurité, fiabilité et excellence opérationnelle. À la suite du Foundational Technical Review, AWS a accrédité la technologie Darktrace avec un badge officiel " Reviewed by AWS ".

AWS a également accordé à Darktrace un badge "Well-Architected", validant l’infrastructure performante, sécurisée et robuste de Darktrace pour les applications et les charges de travail de ses clients. Cette démarche renforce la collaboration entre Darktrace et AWS, en permettant aux clients communs de bénéficier de l’IA Auto-Apprenante de Darktrace au travers des services cloud d’AWS.

L’architecture sans serveur de Darktrace permet un déploiement et une mise à l’échelle automatiques au sein des workloads dans le cloud en réponse aux charges de trafic et réduit considérablement les frictions et automatise les processus manuels. La technologie d’IA Auto-Apprenante de Darktrace pour les environnements cloud innove en permanence, et sa technologie de Réponse Autonome prend désormais en charge nativement AWS lambda pour permettre une flexibilité accrue et des flux de travail personnalisés en fonction des besoins individuels des clients.