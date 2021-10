D’après une enquête de Ping Identity, près de la moitié des consommateurs se détournent des mots de passe pour accéder aux sites en ligne au profit d’alternatives plus simples et plus sécurisées

octobre 2021 par Ping Identity

La transformation de la vie quotidienne, accélérée par la pandémie, a changé la façon dont les consommateurs interagissent avec les marques. Toujours plus avides d’expériences en ligne, ils sont de plus en plus exigeants et sont désormais prêts à abandonner une marque incapable de leur offrir à la fois simplicité de connexion et protection de leurs données personnelles.

C’est ce que révèle une nouvelle enquête menée en juillet 2021 à l’initiative de Ping Identity par le cabinet d’études Wakefield auprès de 3400 consommateurs aux Etats Unis, en France, en Allemagne, au Royaume Uni et en Australie. 1000 consommateurs ont été interrogés aux Etats Unis, et 600 respectivement dans les quatre autres pays.

Principaux enseignements de l’enquête

Les consommateurs exigent désormais des expériences de connexion simples et rapides

Globalement, 77% des personnes interrogées (78% pour la France) déclarent avoir récemment abandonné ou stoppé la création d’un compte en ligne pour une variété de raisons, dont l’obligation de fournir trop d’informations personnelles (40% en global et 39% pour la France), une trop longue durée pour saisir les informations (33% en global et 31% pour la France), et trop d’étapes de sécurité (29% en global et 27% pour la France).

Globalement, 56% des personnes interrogées (55% pour la France) ont récemment abandonné un service en ligne en raison d’une trop grande difficulté de connexion.

63% d’entre elles en global (et 72% pour la France) sont prêts à abandonner un service en ligne au profit d’un concurrent qui leur offre une procédure d’authentification plus simple.

Les consommateurs abandonnent toujours plus les mots de passe au profit d’alternatives

Globalement, 58% des personnes interrogées (62% pour la France) adhèrent au concept de coffre-fort digital capable de stocker en sécurité leurs informations personnelles sur un smartphone et de les partager électroniquement.

46% des personnes interrogées en global (37% pour la France) préfèreraient utiliser un service ou un site offrant une alternative aux mots de passe.

44% d’entre elles en global (31% pour la France) admettent ne pas respecter les règles de sécurité en matière de mots de passe, par exemple en modifiant très faiblement un ancien mot de passe (29% en global et 18% pour la France) ou en réutilisant un même mot de passe sur un autre compte (15% en global et 13% pour la France).

La protection des données personnelles doit être transparente et simple

Globalement, 85% des personnes interrogées (79% pour la France) souhaitent connaître la façon dont les services en ligne partagent leurs données personnelles, mais 72% d’entre elles en global (75% pour la France) déclarent que cette information est difficile à trouver.

72% des personnes interrogées (67% pour la France) ont ajusté manuellement les données contenues dans leur profil client pour protéger leur vie privée – dont jusqu’à 89% pour la génération Z.

60% d’entre elles (54% pour la France) ont supprimé un compte client en raison d’inquiétudes sur la protection de leurs données personnelles, dont 46% (42% pour la France) plus d’une fois.