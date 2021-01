D-Link reçoit la certification IEC 62443-4-1

janvier 2021 par Marc Jacob

Le portefeuille complet de produits D-Link répond aux stricts processus de sécurité depuis la conception et le développement jusqu’aux tests et fabrication. D-Link a reçu la certification IEC 62443-4-1 Exigences relatives au cycle de développement de produit sécurisé qui confirme ainsi son engagement.

La norme IEC 62443-4-1 définit les exigences de sécurité dans le cycle de développement des produits sécurisés, la conception, la mise en application, la vérification et la validation, la gestion et la fin de vie du produit.

D-Link a obtenu la certification IEC 62443-4-1 avec l’aide d’Onward Security, un fournisseur de solutions d’évaluation de la sécurité et partenaire de D-Link pour les conseils en sécurité. Depuis plus de cinq ans, la société accompagne D-Link dans les tests de ses produits et dans la mise en place de la norme IEC.