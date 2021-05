D-Link met à jour sa gamme de vidéosurveillance Vigilance

mai 2021 par Marc Jacob

Principales caractéristiques :

Qualité d’image haute résolution. Les caméras à dôme et bullet intérieures/extérieures de 8 MP, 4 MP et 2 MP offrent des résolutions allant respectivement jusqu’à 3 840 x 2 160, 2 592 x 1 520 et 1 920 x 1 080. Vision nocturne jusqu’à 30 mètres, même dans l’obscurité totale.

Grâce à des fonctions supplémentaires d’amélioration de l’image, telles que la réduction du bruit 2D/3D et la plage dynamique étendue (WDR), elles sont idéales pour le déploiement dans des environnements présentant des conditions d’éclairage difficiles - entrepôts et entrées de bâtiments. Simultanément, des capteurs à haute sensibilité à la lumière avec prise en charge de LowLight+ permettent aux caméras de voir en couleur, même dans des conditions de très faible luminosité.

Prise en charge de HEVC (High Efficiency Video Coding)/H.265 sur l’ensemble de la gamme : réduit l’utilisation de la bande passante du réseau et permet de stocker davantage de vidéos sans sacrifier la qualité ou la résolution de l’image.

Conception résistante aux intempéries : certification IP66 et large plage de température de fonctionnement de -30 à 50 °C pour une installation dans des conditions environnementales difficiles. Les caméras à dôme de la gamme offrent une protection supplémentaire contre les attaques physiques malveillantes grâce à leur boîtier anti-vandalisme IK10.

La gamme est également conçue avec une prise en charge PoE intégrée conforme à la norme 802.3af, ce qui simplifie l’installation en fournissant l’alimentation et la connectivité réseau sur un seul câble réseau standard.

D-Link propose une gamme étendue de solutions d’enregistrement et de gestion vidéo :

Le logiciel gratuit de gestion vidéo D-ViewCam permet l’enregistrement et la lecture sur plusieurs caméras. De même, D-ViewCam Plus offre une analyse vidéo intelligente qui permet de détecter la présence/les tripwire et de compter les personnes et les véhicules.

Le nouvel enregistreur vidéo sur réseau PoE H.266, 16 canaux, JustConnect (DNR-4020-16P) est une solution tout-en-un avec des ports PoE intégrés qui peuvent connecter et alimenter jusqu’à 16 caméras. La conception autonome avec des baies de disques durs intégrées, une souris/un clavier USB et une prise en charge simultanée des écrans HDMI/VGA, signifie qu’aucun ordinateur n’est nécessaire.

Enfin, les caméras sont également compatibles avec le nouveau Nuclias Connect Hub Plus (DNH-200) de D-Link, qui offre une gestion centralisée du réseau et de la vidéo, stockée localement et prête pour le cloud. Le DNH-200 permet de visualiser et d’enregistrer jusqu’à 20 caméras simultanément et de gérer de manière centralisée jusqu’à 50 points d’accès sans fil Nuclias Connect.

La nouvelle gamme Vigilance comprend :

DCS-4618EK - Caméra à dôme extérieure H.265 de 8 mégapixels - Prix public HT conseillé 300€

DCS-4614EK - Caméra à dôme extérieure H.265 de 4 mégapixels - Prix public HT conseillé 200€

DCS-4612EK - Caméra à dôme extérieure H.265 de 2 mégapixels - Prix public HT conseillé 173,73€

DCS-4718E - Caméra Bullet extérieure H.265 de 8 mégapixels - Prix public HT conseillé 350€

DCS-4714E - Caméra Bullet d’extérieur H.265 de 4 mégapixels - Prix public HT conseillé 200€

DCS-4712E - Caméra Bullet d’extérieur H.265 de 2 mégapixels - - Prix public HT conseillé 151,12€