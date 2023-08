D-Link annonce une nouvelle série de switches administrables et empilables L3 multi-Gigabit

août 2023 par Marc Jacob

Les nouveaux commutateurs prennent en charge la multidiffusion et la sécurité renforcée, ce qui en fait la solution de couche d’accès multi-Gigabit idéale.

Les deux nouveaux modèles de la série, le DMS-3130-30PS et le DMS-3130-30TS, disposent de deux ports 10 GbE cuivre et de quatre ports 10G/25G SFP28 pour offrir une polyvalence et une vitesse accrues.

Le DMS-3130-30PS comprend seize ports 2,5Gbps PoE+ et huit ports 5Gbps PoE++, prenant en charge les normes 802.3bt, parfaits pour les points d’accès Wi-Fi 6/6E hautes performances. Le PoE multi-gigabit 5Gbps fournit jusqu’à 60 watts, permettant aux appareils gourmands en énergie tels que les systèmes de visioconférence, les appareils de gestion des bâtiments, les écrans et l’éclairage d’être alimentés et connectés via un seul câble.

Les deux switches offrent une protection intégrée contre les surtensions de 6 kV sur tous les ports d’accès Ethernet PoE et non PoE, éliminant ainsi le besoin de dispositifs de protection contre les surtensions externes.

Conçus pour les clients nécessitant une disponibilité maximale du réseau, les deux modèles prennent en charge des alimentations électriques redondantes et des fonctionnalités de fiabilité essentielles pour améliorer la résilience du réseau. Les principales caractéristiques comprennent Ethernet Ring Protection Switching (ERPS), qui réduit le temps de récupération à moins de 50ms. Pour le partage de charge et la sauvegarde de redondance dans une configuration de connexion en cascade/serveur de commutateur, la série DMS-3130 fournit une agrégation de liens 802.1AX dynamique. Les fonctionnalités avancées de Layer 3 telles que le routage statique, RIP/RIPng et OSPF améliorent la sécurité et l’efficacité du réseau, simplifient la configuration et le déploiement et offrent une évolutivité pour les réseaux plus importants et les topologies complexes.

La série DMS-3130 permet également de combiner plusieurs commutateurs pour former une seule pile physique ou virtuelle. L’empilage simplifie la gestion et fournit une adresse IP unique pour gérer tous les appareils de la pile. Jusqu’à 9 commutateurs peuvent être empilés physiquement à l’aide de DAC/fibres pour offrir jusqu’à 234 ports multi-Gigabit, augmentant ainsi la capacité de commutation en fonction de la demande. L’empilage physique permet une expansion et une redondance agiles, tandis que la fiabilité grâce à des topologies tolérantes aux pannes garantit une connectivité à toute épreuve.

– Disponibilité immédiate

Prix HT

DMS-3130-30TS :1001,20€ HT prix généralement constaté

DMS-3130-30PS :1501,80€ HT prix généralement constaté