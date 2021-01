Cyril Patou est nommé Directeur France de Ping Identity

janvier 2021 par Marc Jacob

Il aura pour mission d’accélérer la croissance des ventes de Ping Identity et de renforcer l’équipe du bureau français de l’éditeur, pour accompagner son développement sur le marché de la gestion des accès et des identités.

Agé de 42 ans, Cyril Patou est titulaire d’un diplôme d’ingénieur de PolyTech Lille. Avant de rejoindre Ping Identity en 2017 en qualité de Senior Account Executive, il possédait déjà six années d’expérience dans le secteur de la cyber sécurité à des postes de responsabilité dans le domaine commercial au sein d’Arismore (Accenture Security) et One Identity.