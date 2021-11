Cynerio lance le module IoT de detection et réponse attaques pour les équipements biomédicaux et IoT de la santé

novembre 2021 par Marc Jacob

Cynerio annonce la disponibilité du module IoT Attack Detection and Response dédié aux équipements biomédicaux, IoT et OT utilisés dans les établissements de santé. C’est le premier module de ce type dans la cybersécurité. Le nouveau module Cynerio IoT Attack Detection and Response renforce les hôpitaux et leur permet pour la première fois, d’identifier, de contenir et d’atténuer les menaces sur les équipements affichant un comportement suspicieux ou malveillant, pour empêcher tout impact sur la santé des patients et les services hospitaliers. Un assainissement complet, incluant la collecte d’informations forensic exploitables, peut alors être réalisé quand l’équipement n’est pas en service pour accélérer la restauration après attaque.

L’étendue des attaques sur les hôpitaux continue d’augmenter. Une étude récente du Ponemon Institute a montré que presque un quart des fuites de données hospitalières proviennent d’un équipement biomédical ou IoT, à peu près le même ratio que pour les hameçonnages. Les tentatives de rançon sur les hôpitaux ont augmenté de 123% l’année dernière ,menaçant le chiffre d’affaires des hôpitaux et leur capacité à fournir des résultats optimaux aux patients.

“Sans des processus clairs et définis de détection et réponse aux attaques sur les équipements IoT, l’option la plus simple pour beaucoup d’établissements de santé est de fermer tout équipement considéré comme risqué”, selon Daniel Brodie, fondateur et CTO de Cynerio. “Cependant, les hôpitaux ont des centaines sinon des milliers d’équipements IoT qui maintiennent les patients en bonne santé et en vie. Ils ont besoin d’outils permettant de réduire plus précisément les attaques pour être sûrs que les équipements connectés continueront à fonctionner malgré les attaques lancées contre leur infrastructure.”

Le module IoT Attack Detection and Response de Cynerio fournit une réponse immediate à une large panoplie de menaces pour assurer la sécurité des équipements connectés dans les hôpitaux et dans les centres de santé. Avec la micro-segmentation, les hôpitaux peuvent sécuriser les équipements dans l’éventualité d’une attaque sans interrompre le traitement du patient – c’est une fonctionnalité critique si on considère qu’un récent rapport de Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) montre que les attaques sur les hôpitaux sont corrélées avec une augmentation des ratios de mortalité. Le module couvre chaque phase du cycle de vie de l’attaque sur l’équipement IoT, de la détection à l’investigation pour répondre et contenir, identifiant les attaques dès la mise en oeuvre pour que les hôpitaux sécurisent les équipements rapidement.