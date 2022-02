Cyllene s’appuie sur ProLion pour proposer une offre de protection contre les ransomwares

février 2022 par Marc Jacob

ProLion, un spécialiste de la protection des données et de la lutte contre les ransomwares pour les systèmes de stockage ONTAP, annonce son partenariat avec Cyllene une ESN française spécialisée dans l’hébergement et les services managés.

Ce partenariat permet notamment à Cyllene de proposer une offre aux utilisateurs de son cloud souverain, Alter, une solution de protection contre les ransomwares au niveau de la couche de stockage.

Les clients hébergés dans les datacenters de Cyllene peuvent ainsi bénéficier, grâce à la technologie ProLion, d’une protection granulaire rapide à paramétrer et facile à mettre en œuvre. CryproSpike détecte et bloque les tentatives d’accès frauduleuses aux données en s’appuyant sur l’analyse comportementale et des options de filtrage. Cyllene propose cette offre en mode entièrement managé sur ses infrastructures ou sur les infrastructures on-premise des clients.

Les équipes de Cyllene sont certifiées et entièrement autonomes sur les offres ProLion qui ont déjà été déployées pour de grands comptes clients.