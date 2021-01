Cybersecurity Sales - Vendor - New Business

janvier 2021 par Elite Cyber Group

EliteCyber représente son client acteur majeur et mondiale dans les solutions de sécurité IT, ils sont aujourd'hui présents chez des milliers de clients Grands Compte type CAC 40 / Fortune.



Ils proposent aujourd'hui des solutions allant de l'évaluation de vulnérabilités à la gestion de la conformité et savent s'adapter à tous types de clients et systèmes informatiques.



Ils sont aujourd'hui reconnus comme l'une des sociétés des plus rentables dans leur secteur et s'appuie sur l'autonomie de chacun de leurs 47 bureaux afin d'être le plus agile possible face à des problématiques marchés différentes selon le pays, les tailles entreprises et les cultures professionnelles.



Environnement et management à l'américaine, ils misent sur les compétences de leurs équipes et mettent tout en œuvre afin que leurs collaborateurs restent les meilleurs, avec des mises à jour techniques, produits, marché et industrie.

Un objectif : la satisfaction client !



Ils recherchent aujourd'hui un Sales/Account Manager qui les rejoindra sur leur BU Enterprise et les aidera à lancer et à développer leur portfolio marchés pays francophone (Belgique, Suisse, Luxembourg, Israël et pays d'Afrique francophones)





Missions



100% chasse - New Business

Périmètre clients/prospects : Luxembourg, Suisse, Belgique, pays d'Afriques francophones, Israël

Établir, maintenir et développer des relations commerciales et techniques pour les opportunités nouvelles / attribuées

Développez les comptes dédiés en identifiant et en développant des opportunités pour élargir la gamme de services offerts.

Suivre et soutenir activement l'activité Lead Generation

Offrez des présentations de vente pertinentes pour le public.

Démontrer, prouver et aligner les capacités des produits pour soutenir les objectifs des clients.

Répondre aux questions des prospects sur les problèmes techniques et commerciaux, y compris les RFI / RFP

Promouvoir, gérer et soutenir activement les POC

Gérez l'activité du pipeline d'opportunités via le CRM de l'entreprise

Fournir des prévisions précises sur le pipeline des ventes

Tenir à jour les registres d'administration des ventes et remplir les rapports de vente si nécessaire

Agissez en tant que champion potentiel au sein de l'équipe.

Visites / conférences / salons professionnels occasionnels sur place





Profil



Diplôme d'Ingenieur IT/Telecoms/Computer Sciences (BAC+3 min) de préférence

3 années d'expérience dans la vente de solutions cybersécurité

De solides connaissances des produits & solutions cybersécurité présentes sur le marché

Excellentes compétences en communication écrite et orale en anglais

Capacité d'apprendre, de comprendre et d'appliquer de nouvelles technologies

Une expérience des présentations et des négociations avec les clients est souhaitée.

Tenez l'administrateur des ventes à jour et complétez les rapports de vente si nécessaire

Capable de mélanger les détails techniques avec les exigences commerciales

Anglais courant obligatoire

Package : entre 100k€ et 150k€ selon profil.





Salaire : 110k€ to 150k€ package

Date annonce : 03/01/2021

Date de debut : 03/01/2021

Lien pour postuler : https://apply.jobadder.com/eu1/3099...

Lien : https://elitecyber-group.com/cyber-...