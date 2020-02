Cybersecurity Excellence Awards et InfoSec Awards 2020 : la solution européenne Endpoint Protector doublement récompensée

février 2020 par Marc Jacob

Endpoint Protector, la solution de protection contre les pertes de données sensibles (DLP) éditée par l’européen CoSoSys, reçoit deux distinctions lors des derniers Cybersecurity Excellence Awards et InfoSec Awards, deux des prix les plus prestigieux au monde dans le domaine de la cybersécurité.

Les Cybersecurity Excellence Awards récompensent les individus, les produits et les entreprises qui font preuve d’excellence, d’innovation et de leadership dans le secteur de la sécurité informatique. Pour la 5e année consécutive, Endpoint Protector a reçu la médaille d’or dans la catégorie « Data Loss Prevention ».

Lors de la RSA Conference 2020, CoSoSys s’est vu attribuer la médaille d’or des InfoSec Awards, organisée par Cyber Defense Magazine, dans la catégorie DLP. Ces Awards récompensent les entreprises et les fournisseurs de dispositifs de Cybersécurité les plus innovants et les plus proactifs de la planète.

Pour WaSaCa, distributeur référent en France de la solution Endpoint Protector, ces récompenses viennent confirmer la fiabilité et la robustesse de la solution, et la capacité d’innovation de l’éditeur CoSoSys qui renforce son leadership dans le domaine de la Data Loss Prevention.